УНИКС победил в первой игре чемпионата Лиги ВТБ

Казанский УНИКС в матче открытия регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на своей площадке сегодня вырвал победу у краснодарского «Локомотива-Кубани» со счетом 96:87, уступая после первой четверти 19:35.

Еще четыре дня назад в Москве соперники встречались в матче за третье место в Суперкубке Лиги ВТБ. УНИКС выиграл со счетом 84:70. Но сегодня был новый день и новое соревнование, спор старых соперников в этом сезоне только начинается.

УНИКС сегодня выставил такой стартовый состав: Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Дмитрий Узинский, Тони Джекири и Андрей Воронцевич. Забив три дальних броска подряд, кубанцы захватили инициативу в свои руки, не выпустив ее вплоть до перерыва, 2:9. Долгое время у казанцев не шли дальние броски, лишь в концовке попал Айзея Канаан, но к тому времени в активе гостей было 4 точных броска из-за дуги. Итог четверти — 19:35.

Второй период начался с рывка УНИКСа 11–0, на табло 30:39 после трехочкового Канаана. Но южане быстро оправились от этого удара и постепенно вернули себе заметный перевес в счете — 32:50 за три минуты до большого перерыва. Да, этот период хозяева провели заметно лучше первого, но итог первой половины — 40:57. Сказались потери 10–4 и перехваты 3–6.

И третью четверть УНИКС начал очень мощно — 50:60 через две с половиной минуты, восемь очков подряд набрал Воронцевич. За семь минут кубанцы набрали лишь три очка, так здорово защищались казанцы. «Трехи» Канаана и Воронцевича, и на табло уже 58:60. Передача Марио Списсу, и Джекири наконец восстановил статус-кво, 60:60. И только в концовке гости сумели вновь оторваться на три очка — 65:68.

В заключительной четверти Лоренцо Браун вновь восстановил равновесие в счет дальним попаданием, 68:68. Пошли так нелюбимые тренерами качели — 77:72, 77:77, 80:81. Градус борьбы достиг максимума. Данк Джона Брауна за две с половиной минуты до конца — 84:81. Трехочковый Лоренцо Брауна — 89:83. Красивая победа УНИКСа, вторая за неделю над «Локомотивом-Кубанью» — 96:87.

Во втором туре чемпионата Лиги ВТБ УНИКС 28 сентября на своей площадке примет польскую «Зелену Гуру».

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 96:87 (19:35, 21:22, 25:11, 31:19).

Самые результативные: Канаан (14), Воронцевич (14 + 9 подборов), Л. Браун (22 + 7 передач), Зайцев (12 + 5 передач), Д. Браун (15 + 10 подборов) — Кидд (21), Мотли (16) Томпсон (12), Мартюк (16).