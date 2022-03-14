УНИКС победил в Нижнем Новгороде

Казанский УНИКС в очередном матче чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл в Нижнем Новгороде одноименную команду со счетом 65:50, продолжая лидировать в турнире.

Встреча была ключевой. Не зря наставник гостей Велимир Перасович отмечал минимальные кадровые изменения в рядах нижегородцев, которых за последнее время покинул лишь один легионер — латыш Роланд Фрейманис, игравший некогда и в УНИКСе.

Казанцы начали игру в следующем составе: Вячеслав Зайцев, Марио Хезонья, Тони Джекири, Андрей Воронцевич и Артем Комолов. Американский защитник казанцев О Джей Мэйо в заявку не попал. На игру гости заявили десять игроков.

В первой четверти гости предпочитали атаковать из-под кольца, хозяева — из-за дуги, в чем и преуспели. А началась игра с пяти подряд подборов казанцев в нападении. Однако четыре дальних попадания позволили «НН» выиграть стартовую десятиминутку, два из них на счету воспитанника казанского баскетбола Павла Антипова. Но немало времени в счете вели казанцы — 5:9 после броска Зайцева. Итог четверти — 18:15.

Во второй четверти сначала хозяева оторвались на пять очков — 20:15, но в остальное время на площадке доминировал УНИКС. Две подряд «трехи» Комолова — 26:27. И впечатляющий рывок казанцев 12–0 перевернул игру. На большой перерыв команды ушли при счете 26:36. С сиреной забил Джекири. На организацию последней атаки гостям хватило 0,6 секунды.

В третьем периоде гости оторвались на 15 очков, 30:45 после попадания Воронцевича. Но столь ощутимое преимущество сыграло злую шутку с казанцами, допустившими небрежность в защите. И, как следствие, мощный контрудар нижегородцев со счетом 13–0, на табло — 43:45. В итоге четверть заслуженно осталась за хозяевами, итог периода — 43:49.

В последней десятиминутке хозяева сократили было отрыв почти до минимума — 47:49, 50:53. Но гости хладнокровно удержали свое небольшое преимущество, а затем увеличили перевес. Ключевым стало дальнее попадание Марко Списсу, 50:62. уверенная победа УНИКСа — 50:65.

УНИКС продолжает лидировать в турнире с 14 победами при двух поражениях. В следующем туре 21 марта дома казанцы примут питерский «Зенит».

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — УНИКС (Казань) — 50:65 (18:15, 8:21, 17:13, 7:16).

Самые результативные: Астапков (12 + 9 подборов), Антипов (10 + 7 подборов) — Хезонья (17 + 9 подборов + 5 перехватов), Зайцев (13 + 5 подборов), Комолов (17).