УНИКС победил «Уралмаш» в гостях

Фото: unics.ru

Сегодня УНИКС победил «Уралмаш» (97:63) в рамках Единой лиги ВТБ.

Самыми результативными игроками у казанцев стали Маркос Найт (22 очка), Джален Рейнольдс (19 очков) и Девон Акун-Перселл (15 очков).

У екатеринбуржцев же лучшими были Джавонте Даглас (14 очков), Кирилл Писклов (10 очков) и Илья Попов (9 очков).

В данный момент УНИКС идет на третьем месте в таблице Единой лиги ВТБ. В следующем матче команда Велимира Перасовича сыграет с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 22 марта в 14:00 по мск.