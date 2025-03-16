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На главную ТИ-Спорт 16 марта 2025 17:32

УНИКС победил «Самару», заработав 120 очков

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УНИКС победил «Самару», заработав 120 очков
Фото: unics.ru

Сегодня УНИКС обыграл «Самару» (120:64) в рамках Единой лиги ВТБ.

Казанцы были сильнее своего оппонента во всех четвертях. Первая закончилась со счетом 25:28, вторая – 18:33, третья – 10:29, заключительная – 11:30 в пользу УНИКСа.

Самыми результативными у казанской команды стали Маркос Найт (25 очков), Девон Акун-Перселл (21 очко) и Джален Рейнольдс (20 очков). У самарцев же сильнейшимим были Егор Амосов (13 очков), Богдан Шувакин (10 очков) и Андрей Сопин (8 очков).

В следующем матче команда Велимира Перасовича сыграет с «Уралмашем». Встреча состоится 19 марта в 18:00 по мск.

#БК Уникс #спорт #баскетбол #единая лига втб
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