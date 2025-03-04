УНИКС победил МБА-МАИ и прервал двухматчевую серию поражений

Фото: unics.ru

Сегодня УНИКС в Казани победил МБА-МАИ (92:80) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

На первой же минуте Александр Платунов заработал два очка для УНИКСа. Затем москвичи с помощью штрафных отыграли разницу. Девон Акун-Перселл, однако, забросил трехочковый и вернул своей команде превосходство. Тем не менее, МБА сдаваться не планировал – сначала быстро отыгрался, а потом еще и вышел вперед. Велимиру Перасовичу пришлось брать тайм-аут. Под конец УНИКС, наконец, вышел вперед и стал стабильно вести по очкам. Команда реализовала три трехочковых броска из трех. На сей раз тайм-аут взял уже Василий Карасев. Тем не менее, казанцы больше не упускали преимущество, напротив, лишь наращивали. Первая четверть завершилась со счетом 26:18 в пользу хозяев.

Во втором отрезке матча УНИКС практически не замечал сопротивления соперника и все сильнее уходил в отрыв. Казанцы были просто неудержимы, особенно блистал Маркос Найт. На момент окончания второй четверти у него уже было 17 очков. В итоге на второй перерыв команды ушли со счетом 47:32.

В третьей четверти доминация «бело-зеленых» продолжилась. Преимущество команды было более в 20 очков. На последние 10 минут клубы ушли со счетом 73:53.

В последней четверти УНИКС слегка ослабил хватку, а МБА прибавил в качестве игры. В итоге разница в счете сократилась, но у казанцев все равно было комфортное преимущество. Игра завершилась со счетом 92:80.

УНИКС (Казань) – МБА-МАИ (Москва) – 92:80 (26:18, 21:14, 26:21,19:27).

Самые результативные: Найт (21 очко), Рейнольдс (21 очков), Акун-Перселл (20 очков), Зубков (14 очков), Барашков (13 очков), Минченко (11 очков).