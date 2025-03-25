УНИКС победил «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Фото: unics.ru

Сегодня УНИКС обыграл «Автодор» (71:72) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча началась достаточно нервно. Казанцы на первой же минуте заработали фол, но сумели отзащищаться и уйти в контратаку, которая не принесла очков. Команды не могли открыть счет на протяжении одной минуты 46-и секунд. Девон Акун-Перселл все же заработал два очка для своей команды, реализовав штрафные броски. В целом оба коллектива достаточно фолили и имели проблемы с бросками. А ближе к середине уже "Автодор" вышел вперед, забросив двухочковый и реализовав штрафной. После этого игра чуть раскрылась. Далее последовали два трехочковых от Акун-Перселла и хороший отрыв для УНИКСа. Но саратовцы не планировали сдаваться. Благодаря штрафным и трехочковым броскам "Автодор" сравнял счет. А затем и вышел вперед. Но в итоге первую четверть с большим трудом забрали казанцы - 15:18.

Во втором отрезке игры "Автодор" вновь сократил отставание. УНИКСу очень не хватало Джалена Рейнольдса под кольцом. Форвард пропускал матч из-за травмы. Тем не менее, казанцы все еще вели в счете 34:39.

В третьей четверти рисунок игры не особо поменялся. УНИКС зарабатывал себе отрыв, а "Автодор" стабильно его сокращал, иногда выходя вперед. Это продолжалось примерно до второй половины четверти. Под конец казанцы, наконец, взяли игру под свой контроль и завершили ее со счетом 48:56.

В заключительной десятиминутке казанцы постепенно растратили свое преимущество в восемь очков. Концовка была горячей, хозяева паркета бились до последнего. Но нервы подвели "Автодор" - команда сфолила и подарила четыре штрафных броска УНИКСу. Преимущество казанцев составляло пять очков, счет 60:65, но "Автодор" опять сократил отставание, сделав цифры 64:65. В итоге за 7,5 секунд до финального свистка счет был 68:69. Маркос Найт реализовал штрафные броски броска и принес казанцам два очка. Затем Акун-Перселл со штрафных заработал еще два очка. На последней секунде саратовцы реализовали трехочковый, но для очередного камбэка времени не хватило - 71:72.

В следующем матче УНИКС сыграет с «Пари НН». Встреча состоится 29 марта в 18:00 по мск.