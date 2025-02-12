УНИКС отправился на игру с «Зенитом» без трех лидеров

Фото: unics.ru

УНИКС отправился на матч Единой лиги ВТБ с «Зенитом» без трех ключевых игроков. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Казанская команда лишилась Михаила Беленицкого, Тони Тэйлора и Луи Лабери. У Михаила травма икроножной мышцы, но он восстанавливается и скоро должен вернуться на паркет. Тони ранее уже был травмирован, затем вернулся на матч с «Пармой» (93:92) и снова выбыл на неопределенный срок. Луи же не попадает в состав с 4 декабря, так как в тот день он травмировал голеностоп, сообщает источник.

Напомним, матч УНИКСа с «Зенитом» состоится завтра, 13 февраля в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 20:00 по мск. «Бело-зеленые» идут на первом месте в таблице Единой лиги ВТБ. «Сине-бело-голубые» же расположились на третьем месте первенства.