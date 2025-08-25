news_header_top
УНИКС опубликовал график предсезонной подготовки к новому чемпионату

Фото: unics.ru

Казанский УНИКС огласил расписание контрольных матчей и план подготовки к сезону 2025/2026.

  • Первая товарищеская игра УНИКС проведет в среду, 27 августа на своей площадке. На паркете «Баскет-холла» казанцы примут ижевский клуб «Купол-Родники».
  • 2 и 3 сентября казанцы два матча подряд сыграют на своем паркете с БК «Самарой».
  • 8 и 9 сентября подопечные Велимира Перасовича в третий раз выступят на Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова в Санкт-Петербурге.
    - 8 сентября в полуфинале турнира УНИКС сыграет «Пармой». Другую пару составят «Зенит» и владивостокское «Динамо».
    - 9 сентября, победители полуфиналов поспорят за кубок, проигравшие команды разыграют третье место.
  • 15 и 16 сентября команда Перасовича примет участие в предсезонном турнире «Кубок 30 лет «Урал-Грейт», который пройдет в Перми на паркете УДС «Молот».
  • 28 сентября, УНИКС откроет чемпионат Единой Лиги ВТБ-2025/26 матчем с пермской «Пармой» на паркете «Баскет Холла».

