УНИКС определился с датами товарищеских матчей

Казанский УНИКС согласовал даты контрольных матчей в ходе предсезонной подготовки. По традиции последних лет соперниками казанцев станут ижевский «Купол-Родники» и пермская «Парма».

Все спарринги УНИКС проведет при закрытых дверях без болельщиков на своем паркете. 27 августа команда Велимира Перасовича впервые проведет проверку игрой в матче с «Купол-Родники», где в последние годы спортивным директором работал звезда УНИКСа конца прошлого-начала нынешнего века Руслан Авлеев.

Казанцы сыграют дома с ижевцами 27 августа, 1 и 3 сентября. А 7 сентября опять же на паркете «Баскет-холла» УНИКС проведет товарищеский матч с пермской «Пармой».

Затем 11-12 сентября казанцы сыграют в Стамбуле на предсезонном турнире с участием хозяйского «Фенербахче», французского «Монако» и сербского «Партизана». 18-19 сентября УНИКС в Москве примет участие в розыгрыше первого Суперкубка лиги ВТБ вместе с московским ЦСКА, питерским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубанью».

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ 23 сентября казанцы примут дома краснодарцев. В Евролиге УНИКС стартует 1 октября домашней игрой с «Зенитом».