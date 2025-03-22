УНИКС одолел «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Фото: unics.ru

УНИКС сегодня обыграл «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (103:95).

Самым результативным в составе казанцев оказался Девон Акун-Перселл, набравший 28 очков. Также 20 очков во встрече набрал Маркос Найт, и 18 очков – на счету Исмаэля Бако.

У краснодарцев лучшим по очкам стал Антон Квитковских (21 очко). Отметим, что для казанцев сегодняшняя победа над «Локомотивом-Кубанью» оказалась первой в очных противостояниях.