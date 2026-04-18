УНИКС одержал выездную победу над «Енисеем» в Единой лиге ВТБ

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал казанский УНИКС, состоялся в Красноярске на площадке «Арена-Север». Встреча прошла в упорной борьбе и завершилась победой гостей со счётом 92:86 (25:12, 20:33, 19:22, 22:25), сообщает «Чемпионат».

У хозяев паркета наиболее результативным стал форвард Данило Тасич, набравший 18 очков. В его активе также восемь подборов, пять результативных передач, один перехват и две потери. Его коэффициент эффективности составил «+30».

Лучшим игроком матча признан центровой УНИКСа Джален Рейнольдс, который набрал 31 очко, сделал 10 подборов и шесть передач, а также оформил два перехвата, не допустив ни одной потери. Его показатель эффективности достиг «+43».