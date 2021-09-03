Баскетболисты УНИКСа выиграли третий матч в межсезонье

Сегодня казанский УНИКС на своей площадке обыграл столичную «Руну» со счетом 101:71. Это третья победа казанцев в трех контрольных матчах.

Как и предыдущие спарринги, сегодняшний матч прошел при закрытых дверях, без болельщиков и журналистов. Вновь казанцы убедительно доказали свое превосходство над соперником классом ниже, из Суперлиги-1.

Казанцы выставили такой стартовый состав: Списсу, Хезонья, Узинский, Джекири, Воронцевич. На замену выходили Канаан, Л.Браун, Д.Браун, Зайцев, Клименко, Валиев, Комолов.

7 сентября казанцы сыграют дома уже с клубом Единой лиги ВТБ — пермской «Пармой».

УНИКС (Казань) — «Руна» (Москва) — 101:71 (26:25, 26:15, 25:18, 24:13). Самые результативные: Хезонья (21+6 передач+5 подборов), Канаан (18), Л.Браун (16), Воронцевич (13) — Карпеко (16), Заряжко (13), Сопин (11), Спруил (10).