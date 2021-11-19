УНИКС одержал третью победу подряд в Евролиге

Казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал третью кряду победу в Евролиге, обыграв дома немецкую «Альбу» со счетом 85:71.

После проблем на старте сезона казанцы набрали хороший ход, громя лидеров Евролиги. После «Басконии», «Реала», «Панатинаикоса» и «Милана» сегодня УНИКС обыграл на родном паркете десятикратного чемпиона и десятикратного обладателя Кубка Германии — берлинскую «Альбу». Победа подняла казанцев в зону плей-офф турнира. Это была первая встреча команд друг с другом.

Сегодня в рядах хозяев ожидался дебют латышского форварда Яниса Тиммы, он и вошел в игру в первой четверти. Ну а в стартовом составе хозяев на паркет «Баскет-холла» вышли Джон Браун, Лоренцо Браун, Джаррел Брэнтли, Дмитрий Узинский и Марио Хезонья. Обычное сочетание в последних играх. В первой четверти берлинцы быстро захватили инициативу в свои руки. Казанцы никак не могли найти свой бросок, пока не забил трехочковый Айзейа Кэнаан, 13:16. Ранее свою «треху» забил и Янис Тимма. Но концовка периода прошла под диктовку «Альбы», сделавшей рывок 10-0, итог четверти 13:26. Ключевая цифра: потери 3-0.

Во второй четверти поначалу картина игры не менялась, гости попадали в корзину, казанцы — нет. Наконец Хезонья набрал пять очков подряд — 24:39. Полетели у казанцев и трехочковые, 32:39, рывок УНИКСа 8-0. Хозяева стали нащупывать привычную игру и заслуженно выиграли второй период. На большой перерыв команды ушли при счете 40:48. Ключевые цифры: подбор 9-17, перехваты 4-1, потери 5-6.

И только с начала третьей четверти зрители увидели настоящий УНИКС. Рывок 12-0 и на табло 52:48 после данка Тони Джекири. Значит, в первой половину наши ребята хитро заманивали берлинцев. К чести гостей, они не позволили хозяевам развить успех, вновь наказывая казанцев за потери, прежде всего, под щитом. Итог десятиминутки 59:60.

В четвертой четверти начались так нелюбимые тренерами «качели»: 61:62, 65:62, 65:66. Но чаще попадали наши ребята — 73:66 после отрыва Кэнаана за три минуты до конца. А в концовке казанцы просто нокаутировали соперника — 85:69. Итог встречи 85:71.

УНИКС (Казань, Россия) — «Альба» (Берлин, Германия) — 85:71 (13:26, 27:22, 19:12, 26:11). Самые результативные: Л.Браун (21+5 подборов+9 передач), Хезонья (22+7 подборов+5 передач), Кэнаан (10+4 подбора), Джекири (11) — Смит (12), Кумаджи (12+12 подборов), Сикма (11+7 подборов).

После 11 туров в активе казанцев стало 6 побед при пяти поражениях. В следующем туре 26 ноября в столице Сербии Белграде УНИКС встретится с «Црвеной Звездой».