УНИКС одержал первую победу в Евролиге

После двух поражений в Евролиге казанский УНИКС сегодня одержал первую победу, обыграв дома со счетом 73:70 немецкую «Баварию». Перелом в матче наступил в конце третьей четверти — начале четвертой, когда татарстанский клуб сделал рывок 13–0.

Помимо чисто турнирного интереса, казанцам сегодня было важно обыграть команду своего бывшего наставника в сезоне 2013–2014 годов итальянца Андреа Тринкьери, уехавшего из Казани в Германию семь лет назад. Первый раз команды встретились в одной четвертой финала Кубка Европы весной 2018 года, когда «Бавария» проиграв в гостях, дважды победила на своей площадке.

УНИКС начал игру в следующем составе: Джон Браун, Айзея Канаан, Джаррел Брэнтли, Дмитрий Узинский и Тони Джекири. В первой четверти лишь на первых минутах на площадке наблюдалось равновесие, 7:6. Довольно быстро за счет дальних бросков «Бавария» стала уходить в отрыв — 7:16. К тому же хозяев очень подводил технический брак — семь потерь за первые восемь минут. Поэтому логично, что период остался за баварцами, 12:19.

Примерно по такому же сценарию прошла и вторая четверть, хотя в эти десять минут УНИКС гораздо лучше дорожил мячом, сведя потери к минимуму. А вот нападение хозяев оставляло желать лучшего. Всего 14 очков казанцы набрали за эту десятиминутку. Так «Бавария» оторвалась уже на десять очков — 25:35.

В итоге первая половина осталась за командой Тринкьери, 26:37. Успокаивал лишь заметный перевес хозяев на подборах, 20–12, но потери были 11–1, и это тоже характерные цифры.

В третьей четверти поначалу у хозяев по-прежнему мяч отказывался попадать в кольцо — 36:48 после десятой «трехи» гостей, в активе казанцев на тот момент было всего два дальний попадания. Однако в конце периода УНИКС наконец-то заиграл в свой баскетбол. Как следствие, счет по итогам трех четвертей — 45:50.

На волне успеха казанцы рванули вперед с первых же секунд последней четверти — 51:50 после попадания Марио Хезонья с фолом. Канаан попал из-за дуги — 59:55. УНИКС просто раздавил «Баварию», сделав рывок 13–0. Отрыв Джона Брауна — 67:55. Но концовка все равно получилась очень нервной — 70:65 за 44 секунды до конца.

В итоге первая победа УНИКСа в Евролиге в нынешнем сезоне — 73:70. В следующем туре 14 октября в Стамбуле казанский клуб сыграет с «Фенербахче».

УНИКС (Казань, Россия) — «Бавария» (Мюнхен, Германия) — 73:70 (12:19,14:18, 19:13, 28:20).

Самые результативные: УНИКС — Канаан (21+4 передачи), Л.Браун (17+5 передач), Хезонья (15+6 подборов); «Бавария» — Хиллиярд (17), Ярамаз (11), Уолден (16), Томас (11).