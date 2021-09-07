УНИКС одержал четвертую победу в контрольных матчах

Сегодня казанский УНИКС провел последний контрольный матч на своей площадке в межсезонье, обыграв пермскую «Парму» со счетом 78:68.

Это четвертая подряд победа казанцев в контрольных матчах: одна — над ижевским «Куполом-Родниками», две — над столичной «Руной» и вот теперь еще одна — над «Пармой». После соперников рангом ниже, из Суперлиги, казанцы сыграли с командой Единой лиги ВТБ, но вновь победили.

Хозяева начали игру в следующем составе: Списсу, Хезонья, Узинский, Джекири, Воронцевич. На замену выходили Джон Браун, Айзея Канаан, Лоренцо Браун, Георгий Жбанов, Вячеслав Зайцев и Артем Клименко. В рядах гостей стоит отметить двух недавних игроков УНИКСа — Евгения Воронова и Артема Параховского.

В Стамбуле 11 и 12 сентября УНИКС примет участие в предсезонном турнире, организованном «Фенербахче». Помимо хозяев и казанцев там сыграют французский «Монако» и сербский «Партизан».

УНИКС (Казань) — «Парма» (Пермь) — 78:68 (25:22, 22:17, 17:19, 14:10).

Самые результативные: Хезонья (24), Л. Браун (12 + 6 подборов) — Юшкявичус (13), Параховский (13), Жукаускас (11).