news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 11 мая 2026 21:10

УНИКС обыграл «Зенит» в первом матче полуфинала плей-офф Единой Лиги

Читайте нас в
Телеграм
УНИКС обыграл «Зенит» в первом матче полуфинала плей-офф Единой Лиги
Фото: unics.ru

УНИКС одержал победу над «Зенитом» в стартовом матче второго раунда плей-офф со счётом 107:104 (23:18; 15:26; 29:17; 23:29; 17:14) в Казани.

В этом матче форвард УНИКСа Дишон Пьерр набрал 27 очков при коэффициенте эффективности «+27». У «Зенита» лучшими во встрече стали Лука Шаманич, заработавший 28 очков, шесть подборов, две передачи, две потери при коэффициенте эффективности «+33» и Георгий Жбанов с 23-мя очками при коэффициенте эффективности «+24».

Следующая встреча 1/2-финала плей-офф Елиной лиги между соперниками пройдет также в Казани 13 мая. Начало - в 19:00 мск. Далее на два матча серия переедет в Санкт-Петерург. В полуфинале команды играют до четырех побед.

#БК Уникс #плей-офф #единая лига втб
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татвоенкомате объяснили, кому рассылают электронные повестки

11 мая 2026

Каллас анонсировала обсуждение в ЕС возможных тем переговоров с Россией

11 мая 2026
Новости партнеров