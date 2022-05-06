УНИКС обыграл «Зенит» в первой игре полуфинальной серии в Санкт-Петербурге

В первом полуфинальном матче плей-офф Единой лиги ВТБ казанский УНИКС в Санкт-Петербурге обыграл «Зенит» со счетом 74:65.

Игру гости начали в непривычном сочетании: Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Артем Клименко, Андрей Воронцевич и Артем Комолов. Напомним, что травмирован у казанцев нигерийский центровой Тони Джекири.

В первой четверти надежная оборона УНИКСа почти четыре минуты ничего не пропускала – 0:7. Если издали казанцы никак не могли попасть, смазав все пять попыток, то под кольцом УНИКС был заметно точнее — 8:13 после данка Клименко. Итог периода 10:20.

Во второй четверти питерцы нанесли мощный контрудар 13-0 за две минуты. Но развить успех хозяевам гости не позволили. Вовремя впервые попал из-за дуги Хезонья, итог первой половины матча 32:35.

В третьей четверти уже УНИКС застал врасплох «Зенит» рывком 12-2 после попадания Хезоньи. Казанцы очень уверенно провели эту десятиминутку, доведя свое преимущество до 13 очков — 41:54.

В последней четверти борьба ожидаемо обострилась. В середине периода казанцы потеряли О Джей Мэйо, получившего пятый фол. В итоге гости спокойно довели матч до победного конца и повели в счете в серии до трех побед.



8 мая команды вновь сыграют в Санкт-Петербурге.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 65:74 (10:20, 22:15, 9:19, 24:20). Самые результативные: Лойд (15), Бэрон (17)- Хезонья (27+11 подборов), Браун (10+6 передач+4 подбора+2 перехвата).