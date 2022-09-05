УНИКС обыграл в контрольном матче «Парму»

Сегодня УНИКС провел первый домашний контрольный матч, уверенно обыграв пермскую «Парму» со счетом 96:73.

Отметим, что уральцев ныне возглавляет много поработавший в Казани Евгений Пашутин, хорошо знакомый со всеми закоулками «Баскет-холла».

Завтра команды вновь сыграют в «Баскет-холле». Как и сегодня игра вновь пройдет при закрытых дверях, что стало традицией для УНИКСа в последние годы в домашних контрольных матчах.

УНИКС (Казань) - «Парма» (Пермь) — 96:73 (28:17, 19:21, 22:24, 27:11)

Самые результативные: Лабери (17), Рейнольдс (14+5 подборов), Мэйкон (13+5 передач), Хантер (13) — Аллен (19+8 передач), Платунов (18), Дайм (13).