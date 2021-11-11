УНИКС обыграл в Афинах «Панатинаикос»

В очередной встрече чемпионата Евролиги казанский УНИКС в Афинах победил местный «Панатинаикос» со счетом 74:72, решив исход игры на последней минуте.

Главная интрига этого матча заключалась во встрече казанцев с возглавляющим «Панатинаикос» Димитрисом Прифтисом, который еще в прошлом сезоне был наставником татарстанской команды. Да и сам афинский клуб в особых рекомендациях не нуждается — шестикратный победитель Евролиги, 39-кратный чемпион Греции. Как раз из «Панатинаикоса» летом в УНИКС перешел хорват Марио Хезонья. Его, кстати, сегодня трибуны нещадно освистывали.

УНИКС начал этот матч в следующем составе: Джон Браун, Лоренцо Браун, Джаррелл Брэнтли, Марио Хезонья и Андрей Воронцевич. В первой четверти почти четыре минуты соперники не могли забить с игры, только со штрафных — 2:1. Но затем греки стали попадать, 9:1, девять бросков УНИКСа цели не достигли. Зажег казанцев вышедший на замену О Джей Мэйо, 11:9, 13:13 от его руки. Итог четверти был вполне логичен — 15:15.

Во второй четверти гости недолго лидировали — 17:19. Затем им пришлось постоянно догонять хозяев. Сравнять счет ни разу не удалось, но казанская команда не позволила «Панатинаикосу» уйти вперед. Разбросался Воронцевич, стал попадать Хезонья. Итог первой половины — 36:35. Ключевые цифры: подбор 17–19, перехваты 2–5, потери 9–7.

Третья четверть осталась за казанцами. Достаточно сказать, что гости лишь раз позволили грекам сравнять счет — 43:43. Все остальное время впереди был УНИКС, 43:48 после данка Томаса Джекири. Хозяевам постоянно приходилось догонять. И на последней секунде периода за счет чудного трехочкового «Панатинаикос» вновь догнал казанцев — 55:55, итог четверти.

Последняя десятиминутка предсказуемо получилась очень нервной. То одна команда уходила немного вперед — 58:55, то другая — 63:65. Но в целом гости меньше ошибались. А решающим стал точный двухочковый бросок Лоренцо Брауна за 19 секунд до конца — 72:74. Трудная победа УНИКСа.

В следующем туре Евролиги 17 ноября казанцы примут дома лидера турнира — итальянский «Милан». А 14 ноября в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет дома с казахстанской «Астаной».

«Панатинаикос» (Афины, Греция) — УНИКС (Казань, Россия) — 72:74 (15:15, 21:20, 18:19, 18:20).

Самые результативные: Мэйкон (14), Папагианнис (14 + 17 подборов), Перри (10), Папапетроу (10) — Кэнаан (15 + 5 передач), Л. Браун (13 + 8 подборов), Воронцевич (15).