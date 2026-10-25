УНИКС обыграл «Уралмаш» в первом матче Winline Basket Cup

Казанский УНИКС победил екатеринбургский «Уралмаш» со счетом 69:68 в стартовом матче внутрисезонного турнира Winline Basket Cup. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась с разницей в одно очко.

Для обеих команд эта игра стала первой в нынешнем розыгрыше Кубка.

Соперники действовали надежно в защите, но испытывали трудности в атаке. В первой четверти УНИКС набрал 15 очков, а «Уралмаш» – 11. Во втором отрезке хозяева площадки перехватили инициативу и ушли на большой перерыв с преимуществом в два очка. После возобновления игры характер встречи не изменился: команды продолжали часто промахиваться. Третья четверть получилась сумбурной и малорезультативной – 16:11 в пользу «Уралмаша».

За матч лидер менялся 14 раз, а исход встречи решался в напряженной концовке. За минуту до финальной сирены «Уралмаш» вел со счетом 68:67. Ксэвьер Ратэн-Мэйс не смог реализовать бросок после подбора Джалена Рейнольдса. Затем Лука Шаманич промахнулся из-за трехочковой дуги. Ратэн-Мэйс вновь завладел мячом после подбора, но не попал из-под кольца.

За 30 секунд до конца матча Ратэн-Мэйс заработал два штрафных и реализовал оба, выведя УНИКС вперед. В ответ Крис Клемонс попытался забросить трехочковый, но промахнулся. У «Уралмаша» уже не осталось времени на повторную атаку.

Обе команды испытывали проблемы с дальними бросками. УНИКС реализовал шесть из 29 трехочковых попыток – 20,7%, а «Уралмаш» – семь из 29, или 24,1%. При этом именно броском из-за дуги Клемонс пытался изменить исход встречи.

К заключительной четверти обе команды потеряли важных игроков обороны. Михаил Беленицкий у УНИКСа и Октавиус Эллис у «Уралмаша» покинули площадку после того, как получили по пять персональных замечаний.

УНИКС участвует в Winline Basket Cup второй год подряд. В сезоне 2025/26 казанская команда стала серебряным призером турнира. В нынешнем розыгрыше она попала в группу Б, где ее соперниками стали «Локомотив-Кубань», «Уралмаш» и белградский ФМП. Ранее краснодарская команда обыграла сербский клуб со счетом 90:76.

Следующий матч УНИКС проведет 1 ноября в Краснодаре против «Локомотива-Кубань» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра начнется в 14:00.

15 ноября команды вновь встретятся в Краснодаре, на этот раз в рамках Winline Basket Cup. Начало матча также запланировано на 14:00.

Фото: https://t.me/unics_basket