На главную ТИ-Спорт 8 февраля 2026 16:22

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в центральном матче тура Единой лиги ВТБ

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Сегодня в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» прошел центральный матч тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026. «Локомотив-Кубань» принимал казанский УНИКС и уступил гостям со счетом 79:82. По четвертям команды сыграли 19:18, 22:16, 15:24 и 23:24, сообщает «Чемпионат».

У УНИКСа лучшим игроком встречи стал американский центровой Джален Рейнольдс. На его счету 21 очко, семь подборов и одна передача, а также три перехвата. Баскетболист допустил три потери, его коэффициент эффективности составил «+26».

Самым результативным игроком в составе краснодарского клуба стал российский защитник Всеволод Ищенко. Он набрал 20 очков, сделал три подбора и четыре результативные передачи, совершил три перехвата и один блок-шот, допустив две потери. Коэффициент его полезности составил «+24».

#баскетбол #БК Уникс #локомотив-кубань
