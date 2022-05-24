УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел вперед в серии

В третьем матче серии плей-офф за третье место Единой лиги ВТБ казанский УНИКС в Краснодаре победил со счетом 93:87 «Локомотив-Кубань» и повел в серии 2-1. В Казани соперники обменялись победами, и сегодняшний победитель выходил вперед в серии до трех побед.

В первой четверти гости две минуты никак не могли забить, 4:0. Но затем пришли в себя и быстро захватили инициативу в свои руки — 8:8. Очень эффектно вошел в игру Тони Джекири, оклемавшийся после травмы, полученной еще в четвертьфинале. 17:27 по итогам первой четверти, и 10 очков с 5 подборами в активе Хезоньи.

Во втором периоде старт остался за южанами — 25:27. Затем несколько раз кубанцы вплотную приближались к казанцам, но каждый раз гости успевали отодвинуть назад железнодорожников. Шестое дальнее попадание УНИКСа в исполнении Брауна — 37:45. Итог первой половины 40:45.

В третьей четверти хозяева снова форсируют события — 48:48. И вновь казанцы не без труда, но вырываются вперед. После попадания Брауна счет стал 54:64 за две с половиной минуты до конца периода. В итоге на последний перерыв команды ушли при счете 61:66.

В заключительной десятиминутке борьба обострилась — 68:71. «Локомотив» выходит вперед — 75:74. С пятым фолом заканчивает игру Джонсон. 87:86 за 53 секунды до конца. Огненная концовка, в которой со своими нервами лучше справился УНИКС. Гости победили 87:93 и вышли вперед в серии. Отметим великолепную игру Джекири, забившего все 8 бросков из 8.

Счет в серии до трех побед стал 1-2. 26 мая соперники вновь сыграют в Краснодаре.

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 87:93 (17:27, 23:18, 21:21, 26:27)

Самые результативные: Макколлум (17), Мотли (18+9 подборов), Барфорд (24+6 подборов) - Хезонья (17+7 подборов), Браун (18+7 передач), Джонсон (18), Джекири (19).