УНИКС второй раз подряд обыграл «Локомотив-Кубань» в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ

Во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ казанский УНИКС сегодня обыграл в Краснодаре «Локомотив-Кубань» со счетом 79:69. Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу казанцев, и серия теперь продолжится в Казани.

Первая встреча старых соперников получилась черно-белой. Сначала гости просто раздавили защиту хозяев, поведя 10:0, а в четвертой четверти УНИКС, ведя в счете 19 очков, позволил кубанцам перевести игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке гости смогли дожать южан и добыли важнейшую победу.

Естественно, что обе команды сделали свои выводы из первой игры. Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин подчеркнул, что нужно начинать более агрессивно и плотно играть в защите: «Будет тяжелый матч, но мы готовы показать свой лучший баскетбол!».

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис призвал свою команду играть серьезнее: «Мы должны быть более серьезными и дисциплинированными в нападении, но еще больше в защите».

Сегодня гости выставили такой стартовый состав: Айзея Канаан, Окаро Уайт, Артем Клименко, Нейт Уолтерс, Джон Холланд.

Первая четверть прошла в равной борьбе, но поначалу удача сопутствовала южанам — 7:4. Казанцы быстро отыгрались. Две «трехи» Джамара Смита — 11:16. Теперь уже хозяева успешно отыгрались — 20:20. Лишь один из двух штрафных в исполнении Уолтерса завершил четверть в пользу УНИКСа, 20:21.

Как и в первой встрече кубанцы предпочитали атаковать с ближней и средней дистанции, гости — издали. 24:26 после «трехи» Дмитрия Узинского, 33:30 и данк от Клименко — 33:34. Сплошные «качели». В итоге первая половина матча завершилась со счетом 44:42. Практически равная борьба: подбор 13-15, передачи 10-8, перехваты 3-2, потери 6-5.

В третьей четверти инициативу постепенно захватил УНИКС — 48:55 после броска Джона Брауна с фолом в середине периода. Примечательно, что хозяева не могут сделать ни одного подбора в нападении. Джон Холланд забивает с отклонением — 50:60. Но «Локомотив» добавил в агрессии, и со штрафных хозяева сокращают отрыв — 57:62. И все же четверть завершилась очередным дальним попаданием Смита — 57:65.

В дебюте последней четверти хозяева практически настигли казанцев — 65:67. Ответ УНИКСа — 65:73. Напряжение нарастает, но УНИКС за счет жесткой защиты удерживает свое небольшое преимущество — 69:77 за 43 секунды до конца. И казанцы одерживают вторую подряд победу в Краснодаре, 69:79.

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 69:79 (20:21, 24:21, 13:23, 12:14). Самые результативные: Гордон (12), Кузминскас (20+6 подборов), Херви (12+6 подборов), Уильяи-Госс (12) — Смит (17+7 подборов), Уайт (16+5 подборов), Холланд (12), Клименко (10+6 подборов).

Счет в серии до трех побед стал 0-2 в пользу УНИКСа. 23 мая и, если потребуется, 25 мая команды сыграют в Казани.