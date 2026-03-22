УНИКС обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и красноярским «Енисеем». Встреча, прошедшая 22 марта на площадке «Баскет-холла», завершилась победой хозяев со счётом 87:73.

Казанская команда контролировала ход игры на протяжении всех четырёх четвертей. После первой 20-минутки преимущество УНИКСа составляло 6 очков (27:21), к большому перерыву хозяева увеличили отрыв до 10 очков (48:38). В третьей четверти гости сократили разрыв, но заключительный отрезок остался за казанцами – 20:12 в четвёртой четверти.

Эта победа позволила бк «УНИКС» укрепить свои позиции в турнирной таблице.