УНИКС обыграл «Енисей» в Единой лиге, выйдя в майках с изображением Брайса

Фото: unics.ru

УНИКС одержал уверенную победу над «Енисеем» со счётом 88:74 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Перед игрой тренерский штаб, руководство и игроки вышли на площадку в футболках с изображением Си Джея Брайса и пожеланиями скорейшего выздоровления. Защитник получил травму в последней игре с ЦСКА (76:75).

УНИКС доминировал на протяжении большей части игры. «Енисей» смог немного оживить интригу в начале четвёртой четверти, сократив отставание до пяти очков после двух точных трёхочковых бросков. Однако казанцы быстро восстановили своё доминирование на площадке.

В составе УНИКСа самыми результативными стали центровые Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм. Рейнольдс набрал 26 очков, сделал 4 подбора, 3 передачи и 3 перехвата. Бингэм набрал 23 очка, 8 подборов, 2 передачи и 2 блокшота. Чаще всего они получали мяч от Алексея Шведа, который провёл ещё один яркий матч за УНИКС: 7 очков, 9 передач и 5 подборов.

Казанцы продолжают лидировать в турнирной таблице. В следующем матче они сыграют в Перми с «Пармой» 22 ноября в 15:00.