УНИКС обыграл «Енисей» и продлил победную серию до 13-ти матчей

Фото: unics.ru

УНИКС обыграл «Енисей» на своем паркете в рамках Единой лиги ВТБ. Победа стала 13-ой кряду для казанской команды.

В первой четверти казанцы стартанули уверенно – 7:1 за менее чем две с половиной минуты. Красноярцы пытались сократить разницу, но лишь натыкались на контратаки соперника. В итоге первая четверть завершилась со счетом 31:17 в пользу «бело-зеленых».

Во второй четверти УНИКС продолжил свое доминирование. На седьмой минуте форвард казанцев Девон Аку-Перселл забросил двухочковый, тем самым увеличив отрыв от соперника до 20-ти очков (47:27). После первой половины матча на табло горели цифры 60:37 в пользу казанцев.

После большого перерыва команды обменивались бросками. Гости стали отыгрывать очки и сокращать отставание от соперника, в итоге забрав себе четверть. Однако, «Енисей» не сумел преодолеть двузначное отставание от соперника. Третья четверть завершилась со счетом 77:60 в пользу УНИКСа.

В заключительном отрезке игры «бело-зеленые» сумели преодолеть отметку в 100 очков. В итоге встреча завершилась со счетом 112:87

УНИКС (Казань) – «Енисей» (Красноярск) – 112:87 (31:17, 29:20, 17:23, 35:27).

Самые результативные: Лопатин (30 очков), Акун-Перселл (20 очков), Найт (20 очков), Сандерс (20 очков), Герасимов (17 очков), Сонько (14 очков).