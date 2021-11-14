УНИКС обыграл дома «Астану»

В очередном матче чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на своей площадке сегодня обыграл казахстанскую «Астану» со счетом 71:59, утвердившись на первом месте.

До сего дня казанцы чередовали блестящие победы в Евролиге над «Реалом», «Басконией», «Олимпиакосом» с невыразительными играми в лиге ВТБ, где УНИКС успел проиграть в Саратове «Автодору» и с большим трудом победил «Енисей» и «Парму». Поэтому встреча с «Астаной», успевшей обыграть в Санкт-Петербурге «Зенит», была показательной. Ранее в рамках турнира казанцы побеждали 15 раз, проиграв казахам дважды, последний раз в марте 2019 года.

УНИКС выставил против «Астаны» такой стартовый состав: Джон Браун, Лоренцо Браун, Джаррелл Брэнтли, Марио Хезонья и Дмитрий Узинский. В первой четверти наша команда сразу подтвердила свои лидерские амбиции — 10:4, 14:10. Очень красивый данк после своего перехвата забил Хезонья. Отметив удачный выход на замену Дмитрия Комолова, реализовавшего трехочковый бросок — 26:15, так он поставил красивую точку в первой четверти.

Во втором периоде после дальнего попадания «Астана» сократила отрыв до четырех очков, 31:27. Рывок гостей 7-0. Атака УНИКСа буксует. Словом, гости заслуженно эту четверть выиграли, перевес казанцев составил пять очков, 36:31. Ключевые цифры: подбор 20 — 15, потери 6 — 7, передачи 9 — 9. Но четверть показала, что с астанинцами шутки плохи.

После большого перерыва хозяева вернули гостей на дистанцию в 10 очков, 44:34 после штрафных в исполнении Брэнтли. «Астана» старается не отставать — 46:40. Лишь после «трехи» Лоренцо Брауна УНИКС вернул гостей на приличную дистанцию, 51:40, максимальный отрыв нашей команды.

И в заключительной десятиминутке астанинцы пытаются максимально тормозить атаки казанцев, 53:45, но так продолжалось недолго. УНИКС набрал хороший ход — Брэнтли мощными данками делает счет 62:47 в середине четверти. «Треха» Айзейя Кэнаана — 67:47. Интрига в матче исчезла, хозяева одерживают уверенную победу, милостиво позволив гостям в концовке поправить итоговую статистику, 71:59.

УНИКС (Казань, Россия) — «Астана» (Нур-Султан, Казахстан) — 71:59 (26:15, 10:16, 15:12, 20:16). Самые результативные: Хезонья (18+9 подборов+3 передачи), Брэнтли (14+9 подборов+2 перехвата) — Барфорд (16), Хики (12), Кэмпбелл (12+12 подборов).

После семи туров в активе казанцев стало 6 побед при 1 поражении, первое место. В следующем туре 6 декабря УНИКС в Минске сыграет с «Цмоки-Минск». А 17 ноября в рамках чемпионата Евролиги казанцы примут на своей площадке итальянский «Милан».