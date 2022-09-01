УНИКС обыграл чемпиона ВТБ

Сегодня казанский УНИКС в своем первой контрольном матче межсезонья обыграл в Санкт-Петербурге действующего чемпиона Единой лиги ВТБ — местный «Зенит» со счетом 72:63.

В стартовом составе УНИКСа вышли Рейнольдс, Лабери, Зайцев, Ильницкий и Жбанов. Уже в первой четверти казанцы сумели показать свое превосходство — счет четверти 20:17 в пользу гостей. Уязвленные чемпионы во второй четверти сумели реабилитироваться, выиграв десятиминутку со счетом 19:12.

Решающей в итоге стала вторая половина встречи. Третью четверть УНИКС провел очень мощно, подавив оборону «Зенита». Счет десятиминутки говорил сам за себя — 12:25. В заключительной четверти хозяева приложили массу усилий, чтобы отыграться, но гости не позволили питерцам переломить ход матча. Итог — 63:72. Послезавтра соперники вновь сыграют в Санкт-Петербурге.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 63:72 (17:20, 19612, 12:25, 15:15).

Самые результативные: Галеб (13), Уимбуш (13), Клименоко (10), Томассон (10) — Мэйкон (21), Рейнольдс (14), Лабери (10).