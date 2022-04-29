УНИКС обыграл «Автодор» и вышел полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

Сегодня в Саратове казанский УНИКС обыграл «Автодор» со счетом 88:79 и вышел в полуфинал плей-офф чемпионата Единой лиги ВТБ.

После двух крупных побед в Казани УНИКС твердо намеревался сегодня завершить серию. Но и саратовцы на своей площадке не собирались завершать сезон. В итоге хозяева дали бой.

Только высоким напряжением можно объяснить очень нервное начало матча. Две с половиной минуты никто не мог забить, пока из-под кольца это не сделал новичок гостей Уильям Мосли. УНИКС начал в таком составе: Вячеслав Зайцев, Марио Хезонья, О Джей Мэйо, Андрей Воронцевич и Мосли. Три кряду дальних попадания позволили УНИКС уйти в отрыв — 5:12. Но в концовке периода хозяева сократили разрыв в счете до минимума — 19:20.

Во второй четверти дальняя артиллерия казанцев продолжила свою работу — 22:37 после попадания Андрея Воронцевича. Увы, из-за травмы выбыл из игры у гостей Тони Джекири. Но пресс атак гостей не ослабевал, рос и счет – итог первой половины 36:54.

А вот дебют третьей четверти гости провалили — 48:56. «Автодор» едва не переломил ход матча. С трудом, но казанцы сумели нейтрализовать мощный контрудар саратовцев. Итог четверти 60:75.

В последней десятиминутке хозяева снова стартовали впечатляюще — 74:77 в середине периода. «Автодор» бьется, чувствую горячую поддержку родных трибун. УНИКС явно не ожидал такого сопротивления. 76:81 за две с половиной минуты до конца. Не без труда, но казанцы сумели довести матч до победного конца - 79:88. УНИКС вышел в полуфинал.

Первый полуфинальный поединок УНИКС проведет в Санкт-Петербурге против «Зенита» 6 мая. Во второй паре встретятся ЦСКА (Москва) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).

«Автодор» (Саратов) — УНИКС (Казань) — 79:88 (19:20, 17:34, 24:21, 19:13). Самые результативные: Михайловский (26+ 6 подборов+7 передач), Минченко (13+7 подборов), Петенев (13+6 подборов) - Хезонья (18+10 подборов), Комолов (14), Мэйо (13), Списсу (12), Клименко (10).