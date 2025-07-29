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На главную ТИ-Спорт 29 июля 2025 14:14

УНИКС объявил о подписании контракта с Си Джей Брайсом

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УНИКС объявил о подписании контракта с Си Джей Брайсом
Фото: vtb-league.com

Казанский УНИКС подписал американского защитника Си Джей Брайса на один сезон.

Ранее американец уже выступал в России в сезоне 2023/2024. Тогда он выступал за пермскую «Парму». В среднем защитник набирал 13,9 очка, 3,4 передачи и 3,2 подбора за 27 минут игрового времени, а также с отрывом стал лучшим игроком лиги по проценту реализации 3-очковых бросков – 56,6%.

В минувшем сезоне он играл за афинский АЕК, где в 23 матчах чемпионата Греции набрал 10,4 очка, 3,4 подбора и 1,3 передачи, проводя в среднем 25 минут 19 секунд на паркете.

#БК Уникс
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