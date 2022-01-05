УНИКС назвали главным открытием сезона в Евролиге

Казанский баскетбольный клуб УНИКС признан главным открытием сезона в Евролиге по итогам опроса среди генеральных менеджеров команд лиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира. За команду Перасовича проголосовало 66,7% участников опроса.

Напомним, что УНИКС занимает пятое место в лиге, хотя перед сезоном команда рассматривалась в качестве одного из аутсайдеров Евролиги. В последней игре турнира казанцы на своей площадке сенсационно обыграли действующего чемпиона Евролиги — турецкий «Анадолу Эфес».

18 генменеджеров Евролиги голосовали и в других номинациях:

Главное открытие сезона среди игроков: Эли Окобо («Виллербан») 55,6%.

Лучшие снайперы: Маркус Эрикссон («Альба») 33,3% и Кайл Курич («Барселона») 27,8%.

MVP регулярного чемпионата: Никола Миротич («Барселона») 88,9%.

Самые зрелищные игроки – Донта Холл («Монако») (16,7%) и Шейн Ларкин («Эфес») 16,7%.

Молодой игрок – Рокас Якубайтис («Барселона») 38,9%.

Ассистент – Ник Калатес («Барселона») 66,7%.

Лидер – Никола Миротич («Барселона») 33,3%.

Оборонительный игрок – Уолтер Тавареш («Реал») 72,2%.

Лучший тренер – Пабло Ласо из «Реала» (44,4%).

Команды, которые выйдут в «Финал четырёх»: «Барселона» (94,4%), «Реал» (94,4%), ЦСКА (66,7%) и «Милан» (55,6%).

Команды, за которыми интереснее всего наблюдать: «Реал» (33,3%), «Эфес» (16,7%), «Виллербан» (16,7%).

Команды, против которых тяжелее всего играть: «Барселона» (33,3%), «Олимпиакос» (22,2%), «Эфес» (11,1%).

Игрок, который лучше всего проводит концовки: – Никола Миротич («Барселона») 33,3%.