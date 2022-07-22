УНИКС сыграет с «Зенитом» в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ утвердила календарь на сезон-2022/23. Первый этап регулярного сезона стартует 2 октября и завершится 20 января 2023 года. В первом матче нового сезона, который состоится 2 октября, питерский «Зенит» примет на своей площадке казанский УНИКС, сообщает пресс-служба турнира.

На первом этапе регулярного сезона 12 команд-участниц проведут турнир в два круга, сыграв по два матча – дома и в гостях. После этого команды поделятся на две группы — группа А (команды, занявшие 1-6 места) и группа Б (команды, занявшие 7-12 места). И сыграют в своих группах еще два круга.

По итогам второго этапа будут определены восемь лучших команд. Чемпион определится в плей-офф: четвертьфинальные серии пройдут до трех побед, полуфинальные и финальная серии, а также серия за третье место — до четырех побед.

Всего в турнире примут участие 12 клубов, которые сыграют в регулярном чемпионате 192 матча, а в плей-офф еще до 48 игр.

«Стоит отметить, что российские клубы не примут участия в еврокубках — мы учли этот немаловажный фактор при составлении календаря, сделав расписание сбалансированным», — приводит пресс-служба слова генерального директора Единой лиги ВТБ Илоны Корстин.