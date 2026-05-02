УНИКС может выйти в полуфинал Единой лиги ВТБ после матча с МБА-МАИ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский УНИКС в Москве сегодня сыграет третий матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против МБА-МАИ. Первые две встречи прошли 26 и 28 апреля в Казани на паркете «Баскет-холла» и завершились уверенными победами хозяев – 87:62 и 83:63. Общая разница составила «+45», и команда из Татарстана повела в серии до трех побед со счетом 2-0, сообщает пресс-служба УНИКСа.

В стартовых матчах плей-офф УНИКС продемонстрировал лучшую защиту среди всех участников, пропустив меньше остальных. Самым результативным игроком в обеих играх стал один из претендентов на звание MVP сезона и лучшего шестого игрока лиги Джален Рейнольдс, который набрал в сумме 50 очков – 24 и 26 соответственно.

Для выхода в полуфинал команде Велимира Перасовича остается одержать одну победу. В клубе рассчитывают завершить серию уже в Москве.

УНИКС сохраняет стопроцентный результат в матчах с МБА-МАИ: за всю историю противостояния казанцы одержали 16 побед в рамках Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне команда уже шесть раз обыграла соперника – четыре раза в регулярном чемпионате и дважды в плей-офф.

Наиболее напряженной стала встреча 24 декабря в Москве. Тогда команда Василия Карасева вела с двузначным преимуществом за четыре минуты до большого перерыва – 41:31, а перед заключительной четвертью сохраняла «+6» (68:62). Однако УНИКС переломил ход игры в последней десятиминутке, выиграв ее со счетом 28:16, и добился победы – 90:84.

В той игре ключевую роль сыграли Дмитрий Кулагин, набравший 27 очков и реализовавший три из пяти дальних бросков, а также Дишон Пьер, оформивший дабл-дабл – 14 очков и 15 подборов. В пяти из шести остальных матчей сезона казанцы также побеждали МБА-МАИ с двузначной разницей.

При этом фактор домашней площадки может повысить шансы московского клуба на реванш. В регулярном чемпионате МБА-МАИ показала одинаковые результаты дома и на выезде – по 9 побед и 11 поражений. УНИКС же значительно увереннее играет на своем паркете: из семи поражений в «регулярке» пять пришлись на выездные матчи.

Тем не менее команда Перасовича намерена не затягивать серию и постарается использовать преимущество в классе, чтобы завершить противостояние как можно раньше и получить дополнительное время на восстановление перед полуфиналом.