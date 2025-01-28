УНИКС может возглавить таблицу Единой лиги ВТБ в случае победы над «Енисеем»

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Казанский УНИКС сегодня примет красноярский «Енисей» в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Победная серия команды Велимира Перасовича длится уже двенадцать игр, повторив рекорд питерского «Зенита».

В последнем своем поединке УНИКС легко разгромил МБА (94:66) в Москве. Казанцы занимают второе место в таблице, и имеют равенство с лидерами, московским ЦСКА по победам. Всего одно очко отделяет «зеленых» от «армейцев». Победа может позволить казанцам возглавить таблицу до следующей игры ЦСКА, которая пройдет 2 февраля.

«Енисей» же идет лишь на девятой строчке в Единой лиге ВТБ. В последней игре сибиряки без шансов уступили «Локомотиву-Кубань» (80:97). В сегодняшнем матче их ждет не менее тяжелая борьба с командой из топ-4. Безусловным фаворитом является Казань.

Старт в сегодняшнем матче назначен на 19:00 по московскому времени, на паркете казанского «Баскет Холла».