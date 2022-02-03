УНИКС крупно проиграл в Берлине

В очередном выездном матче Евролиги казанский УНИКС уступил в Берлине «Альбе» со счетом 53:81. Чисто формально берлинцы являются аутсайдерами турнира, 16-е место из 18, УНИКС — седьмой. Но уже первая четверть показала, что нельзя заранее думать о победе.

УНИКС начал встречу в привычном составе: Джон Браун, Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Дмитрий Узинский и Андрей Воронцевич. 0:4 после бросков Джона Брауна и Узинского. Но затем атака гостей затормозилась — 9:6, вроде бы догнали, 9:9. Берлинцы часто теряли мяч, но гости этим не воспользовались. В итоге «Альба» заслуженно выиграл стартовый период, 16:11.

Не изменилась картина игры и после начала второй четверти. В пассиве берлинцев было уже 10 потерь, но УНИКС никак не мог наладить атакующие действия, 21:11. Тони Джекири набирает 6 очков подряд, 21:17. Однако первая половина завершилась двумя подряд дальними попаданиями «Альбы», казанцы все еще ни разу из-за дуги не попали, 36:26. Ключевые цифры первой половины: подбор 25-13, передачи 8-4, потери 10-5, перехваты 2-6.

Увы, ситуация осталась такой и в третьей четверти, первые три с лишним минуты которых хозяева очков не набирали. Лоренцо Браун заработал первую «треху», 36:29. Но и на этот раз берлинцы быстро сумели нарастить свое преимущество. Мяч просто отказывался залетать в кольцо «Альбы». К концу четверти на табло горело 53:30. За 10 минут казанцы набрали лишь 9 очков.

В заключительной десятиминутке хозяева продолжили доминировать на родном паркете, доведя игру до крупной победы, 81:53.

«Альба» (Берлин, Германия) — УНИКС (Казань, Россия) — 81:53 (16:11, 20:15, 20:9, 25:18). Самые результативные: Сикма (10+9 подборов), Смит (14), Ло (16) — Л.Браун (12), Джекири (10+11 подборов).

В следующем туре 4 февраля в Каунасе УНИКС сыграет с «Жальгирисом». УНИКС потерпел третье подряд поражение в Евролиге.