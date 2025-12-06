УНИКС крупно обыграл «Автодор» в Саратове

Фото: unics.ru

Казанский УНИКС одержал уверенную выездную победу в матче Единой лиги ВТБ. На саратовском паркете «Кристалл» гости без особых проблем справились с местным «Автодором» — 74:58.

Хозяева не смогли предложить казанцам достойного сопротивления. Решающей стала третья четверть, в которой «Автодор» сумел набрать лишь 8 очков, позволив УНИКСу обеспечить себе комфортное преимущество.

Лучшим игроком встречи стал центровой гостей Маркус Бингэм. Американец набрал 17 очков, сделал 5 подборов и отметился 4 перехватами. Самым ярким в составе «Автодора» был черногорский центровой Ален Хаджибегович (14 очков, 7 подборов).

Победа позволяет УНИКСу укрепить свои позиции в турнирной таблице, в то время как «Автодору» предстоит срочно искать решение проблем в атаке.

Автодор – УНИКС 58:74 (15:21, 17:22, 8:18, 18:13)

Самые результативные в УНИКСе: