news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 6 декабря 2025 16:07

УНИКС крупно обыграл «Автодор» в Саратове

Читайте нас в
Телеграм
УНИКС крупно обыграл «Автодор» в Саратове
Фото: unics.ru

Казанский УНИКС одержал уверенную выездную победу в матче Единой лиги ВТБ. На саратовском паркете «Кристалл» гости без особых проблем справились с местным «Автодором» — 74:58.

Хозяева не смогли предложить казанцам достойного сопротивления. Решающей стала третья четверть, в которой «Автодор» сумел набрать лишь 8 очков, позволив УНИКСу обеспечить себе комфортное преимущество.

Лучшим игроком встречи стал центровой гостей Маркус Бингэм. Американец набрал 17 очков, сделал 5 подборов и отметился 4 перехватами. Самым ярким в составе «Автодора» был черногорский центровой Ален Хаджибегович (14 очков, 7 подборов).

Победа позволяет УНИКСу укрепить свои позиции в турнирной таблице, в то время как «Автодору» предстоит срочно искать решение проблем в атаке.

Автодор – УНИКС 58:74 (15:21, 17:22, 8:18, 18:13)

Самые результативные в УНИКСе:

  • Маркус Бингэм (17 очков; 5 подборов; 4 перехвата; передача; блок-шот; 23КП)
  • Джален Рейнольдс (15 очков; 7 подборов; перехват; 14КП)
  • Дмитрий Кулагин (14 очков; подбор; передача; перехват; 7КП)
#БК Уникс
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Канал Владимира Путина стал первым сообществом с миллионом подписчиков в МАХ

Канал Владимира Путина стал первым сообществом с миллионом подписчиков в МАХ

5 декабря 2025
Рустам Минниханов: Важно не только увеличить турпоток, но и создать условия для туристов

Рустам Минниханов: Важно не только увеличить турпоток, но и создать условия для туристов

5 декабря 2025