УНИКС и «Зенит» сыграют в четвертой игре полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ

Сегодня, 19 мая, в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ встретятся санкт-петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. После трёх игр впереди хозяева паркета — счёт в серии 2:1 в пользу «Зенита».

Первая встреча соперников выдалась самой напряжённой: УНИКС добился успеха по итогам овертайма со счётом 107:104. Однако затем «Зенит» перехватил инициативу, одержав две победы подряд — 78:69 и 103:74. Теперь петербургский клуб имеет возможность увеличить преимущество в серии и приблизиться к финалу.

По итогам регулярного чемпионата «Зенит» занял четвёртое место, потерпев 12 поражений в 40 матчах, а в первом раунде плей-офф обыграл «Уралмаш» за четыре встречи. УНИКС, в свою очередь, финишировал вторым с семью поражениями в 40 играх и в четвертьфинале разгромил МБА-МАИ со счётом 3:0 в серии.

Начало сегодняшней встречи в Санкт-Петербурге запланировано на 19:30 по московскому времени.