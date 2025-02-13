УНИКС и «Зенит» сыграют в «Битве чемпионов» в Санкт-Петербурге

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Казанский УНИКС сегодня поборется за сохранение первой строчки в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с питерским «Зенитом».

Команда Велимира Перасовича одержала уже шестнадцать побед подряд, что позволило ей обойти ЦСКА в последних турах, опережая ближайшего преследователя на одну победу. Во вторник УНИКС на домашнем паркете одержал разгромную победу над «Автодором» со счетом 84:58 (19:16; 25:20; 24:15; 16:7). На данный момент у казанцев 27 выигранных матчей. На счету «зеленых» 59 набранных очков.

«Зенит» тоже набрал отличный ход, одержав семь побед подряд. Питерцы идут в тройке лидеров с 57 очками. В понедельник «Зенит» сыграл уверенный матч в гостях против «Пармы». Встреча завершилась со счетом 74:58 (20:17; 18:17; 14:10; 22:14). У «сине-бело-голубых» 26 побед в сезоне, как и у идущего вторым ЦСКА. В случае победы питерцы могут обойти конкурентов.

Начало сегодняшней встречи – в 20:00 по московскому времени, на КСК Арене.