УНИКС и «Зенит» продолжат полуфинальную серию в Санкт-Петербурге

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Полуфинальная серия между УНИКСом и «Зенитом» переезжает в Санкт-Петербург. Сегодня, 17 мая, команды проведут третий матч при равном счете в серии – 1:1. Об этом сообщает пресс-служба УНИКСа.

Петербургский клуб сумел выполнить задачу на выездные встречи в Казани, одержав одну победу. Теперь УНИКСу для возвращения преимущества домашней площадки необходимо выиграть как минимум один матч на берегах Невы.

Первый матч полуфинала в казанском «Баскет-холле» получился одним из самых результативных в серии: команды набрали на двоих 211 очков. Победу в овертайме одержал УНИКС – 107:104. Основное время спас капитан казанцев Дмитрий Кулагин, который перевел игру в дополнительную пятиминутку точным трехочковым броском.

Обе команды показали высокий процент реализации дальних бросков – почти 50%. Сразу пять игроков УНИКСа набрали двузначное количество очков.

Самыми результативными стали Дишон Пьер, записавший на свой счет 27 очков и реализовавший все пять трехочковых попыток, а также Джален Рейнольдс, который набрал 23 очка, сделал семь подборов, три блок-шота и два перехвата. У «Зенита» главную роль сыграли Лука Шаманич и Георгий Жбанов – вместе они принесли команде 51 очко из 104.

Вторая встреча получилась полной противоположностью первой – и по счету, и по характеру игры. Матч прошел с акцентом на оборону и завершился победой «Зенита» со счетом 78:69. Казанцы неудачно действовали на трехочковой линии, реализовав только пять из 23 бросков из-за дуги – 22%. Также команда уступила сопернику по подборам – 25 против 43.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Джонни Джузэнг, набравший 20 очков и реализовавший все восемь бросков с игры: три трехочковых и пять двухочковых. У УНИКСа лидером снова оказался Джален Рейнольдс – на его счету 24 очка, семь подборов и 32 балла эффективности.

В истории встреч УНИКСа и «Зенита» в Единой лиге ВТБ казанский клуб сохраняет преимущество – 28 побед против 25. В нынешнем сезоне команды уже восемь раз встречались в рамках Единой лиги ВТБ и WINLINE Basket Cup, и пока сохраняют равенство – по четыре победы у каждой стороны.

Три первых матча сезона выиграл УНИКС – 104:77, 91:72 и 88:75. Затем «Зенит» дважды победил в Казани – со счетом 82:75 в регулярном чемпионате и 85:77 в заключительном туре группового этапа WINLINE Basket Cup. Позже петербуржцы укрепили успех домашней победой 15 апреля – 86:69. В полуфинальной серии команды пока обменялись победами в столице Татарстана.