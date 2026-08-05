УНИКС, «Эфес» и ЦСКА. Стали известны участники Суперкубка Единой лиги ВТБ

Фото: unics.ru

Стали известны все участники предстоящего шестого Суперкубка Единой лиги ВТБ. За трофей поборются шесть сильнейших клубов. Помимо серебряного призера прошлого сезона, казанского УНИКСа, в турнире примут участие столичный ЦСКА, казанский УНИКС, краснодарский «Локомотив-Кубань» и петербургский «Зенит». Конкуренцию отечественным командам составят именитый участник Евролиги, турецкий «Анадолу Эфес», и клуб «Игокеа» из Республики Сербской (Босния и Герцеговина).

Суперкубок начнется с группового этапа, матчи которого пройдут с 17 по 19 сентября. Кульминацией турнира станет воскресенье, 20 сентября, когда состоятся финальный матч и игра за третье место.