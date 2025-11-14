УНИКС - ЦСКА: кто одержит победу в гонке за первую строчку в Единой лиге ВТБ

15 октября УНИКС принимает дома ЦСКА. На кону - первая строчка Единой лиги ВТБ. В нынешнем сезоне в очном противостоянии одна победа на счету армейцев. «Зениту» и «Локомотиву-Кубани» пока не до лидерской гонки. Они выстраивают системность и лечатся от травм. Об этих и других новостях накануне очередных встреч - в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: unics.ru

УНИКС и ЦСКА проведут очную встречу в борьбе за лидерство

На сегодняшний день в Единой лиге ВТБ в осенней части чемпионата лидирующие позиции с отрывом занимают московский ЦСКА и казанский УНИКС. Обе команды значительно оторвались в таблице от отстающих в силу определенных причин «Локомотива-Кубани» и «Зенита».

В активе ЦСКА 19 очков в 10 играх. При этом УНИКС с 17 очками имеет одну встречу в запасе. Матч между этими соперниками станет вторым в сезоне. В первой встрече победу у себя дома одержали москвичи (86:75). Это и стало пока первым и единственным поражением в сезоне для татарстанцев. ЦСКА также потерпел одно поражение в первой игре чемпионата от «Пармы» (83:80).

В ближайшую субботу соперники вновь встретятся в очном противостоянии в Казани. Напомним, в последней встрече в рамках Единой лиги ВТБ УНИКС уверенно обыграл «Самару» (99:67) и продлил победную серию до двух игр. На счету ЦСКА победа над «Автодором» (86:82) и восемь матчей без поражений.

Фото: unics.ru

Принципиальным поединок между УНИКСом и ЦСКА может стать для новобранца казанцев – Алексея Шведа. Ранее он защищал клубные цвета армейской команды, но оказался в Москве не в самый удачный период и так и не добился вместе с клубом до заветного чемпионского трофея. 37-летний защитник недавно пополнил ряды татарстанской команды и уже успел провести одну встречу против «Самары». В этом матче он оформил 34-й дабл в своей карьере, набрав 11 очков, 11 передач, 3/4 3-очковых броска, 2 подбора и 1 перехват. Напомним, контракт между клубом и игроком рассчитан всего на два месяца.

Для татарстанской команды Швед станет на определенном этапе заменой Пэрису Ли, который выбыл из состава по причине травмы бедра. Также его рассматривают в УНИКСе для глубины состава, так как Швед является универсальным игроком и может сыграть как легкого форварда так и разыгрывающего защитника. В этом отношении матч против ЦСКА с участием Шведа станет показательным и для наставника казанцев – Велимира Перасовича, который сможет оценить возможности игрока и понять сможет ли он играть в системе.

Прошлый сезон защитник провел в составе питерского «Зенита» и покинул команду летом в статусе свободного агента. Ранее на какое-то время Швед даже уезжал в Китай. Фактически последние игровые сезоны для него получились не совсем удачными. Так что в Казани у него есть шанс реабилитировать карьеру.

Фото: bc-zenit.com

В «Зените» полный лазарет. Питерскую команду замучили травмы на старте сезона

На третьем и четвертом месте в Единой лиге ВТБ идут «Локомотив-Кубань» и питерский «Зенит». Эти команды в не присущей для себя манере отстают от лидерской гонки на старте чемпионата и на то есть объективные причины. В «Зените» их, как минимум четыре...

Во-первых, в начале сезона питерская команда претерпел серьезные изменения. В связи с окончанием срока действия контракта клуб покинул главный тренер Хави Паскуаль, возглавлявший питерскую команду с 2020 года. Вероятно соглашение с испанским специалистом не стали продлевать из-за неудовлетворительных результатов команды в последнее время. Отметим, что за пять сезонов, которые Паскуаль провел в «Зените» в качестве наставника, петербуржцы лишь один раз выигрывали чемпионат. Также ключевую роль сыграла последняя неудача в финальной серии прошло сезона, когда «Зенит» уступил ЦСКА (4:2).

Во-вторых, в межсезонье питерский клуб покинуло семь игроков, включая четырех легионеров, в том числе Дуэйна Бэйкона, который был лидером по результативности и игровому времени на площадке. Соответственно пополнили клуб ряд новых игроков, которым также нужно время для сыгранности с составом и адаптация.

В-третьих, по ходу стартовых встреч из состава «Зенита» по причине травм выбыло сразу несколько игроков. Одна из самых серьезных потерь петербуржцев – это Алекс Пойтрес, который получил разрыв передней крестообразной связки. 32-летний центровой пропустит этот сезон. В нынешнем розыгрыше Пойтрес провел 7 матчей, в которых в среднем набирал 14,3 очка, 7 подборов, 0,9 передачи, 0,7 блок-шота и 0,4 перехвата за 20 минут игрового времени.

Фото: bc-zenit.com

Также в конце октября повреждение получил форвард Георгий Жбанов правда его травма оказалась не столь серьезной и он уже вернулся в состав. Проблемы со здоровьем на старте испытывают и два новичка-легионера, так и не успевшие до конца влиться в игровой ритм новой команды. Нено Димитриевич и Андре Роберсон тренируются по индивидуальной программе и не могут приступить к полноценным тренировкам и играм.

В четвертых, у «Зенита» короткая скамейка запасных, что также ограничивает вариативность состава. Об этом на одной из послематчевых пресс-конференций сообщил журналистам наставник «Зенита» Александр Секулич.

«Да, сейчас у нас действительно не самое лучшее время. У нас много травмированных игроков, двое только недавно восстановились после травм, вышли после тяжелого матча и фактически сыграли эту игру без полноценной практики, да еще и в составе, который сильно отличается от того, в котором мы играли до этого. Так что нам приходится сильно адаптироваться, учитывая короткую скамейку» – заявил словенский специалист. И даже несмотря на то, что в «Зените» потихоньку к играм подключают молодежь со слов наставника петербуржцев они пока не готовы. Результат всех вышеперечисленных факторов – три поражения петербургской команды в восьми матчах и четвёртое место в Единой лиге ВТБ.

Фото: lokobasket.com

Непростое время у «Локомотива-Кубани»: обновленный состав и скандалы

«Локомотив-Кубань» одна из команд Единой лиги ВТБ, которая перед текущим сезоном претерпела наибольшие изменения в составе. В краснодарском клубе место главного тренера Андрея Ведищева занял Антон Юдин. При этом Ведищев остался в «Локомотиве-Кубани» и сконцентрировался на работе президента клуба.

Для нового наставника краснодарцев Антона Юдина старт сезона выдался особенно непростым. Прежде всего потому, что в этом сезоне он получил большой карьерный вызов в плане роста и ответственности, возглавив один из топовых российских баскетбольных клубов. Ранее 53-летний специалист работал лишь в качестве ассистента и тренера молодежных коллективов, а также в последнее время возглавлял команду Суперлиги.

Плюс ко всему в «Локомотиве-Кубани» практически на 70% поменялся игровой состав. Из команды прошлого сезона в межсезонье новый контракт подписали лишь с защитником Патриком Миллером. При этом покинули клуб 13 игроков, а пополнили – восемь. В Краснодар перебрался самый эффективный игрок Единой лиги прошлого сезона Джеремайя Мартин, а также Кассиус Робертсон, Винс Хантер, Макар Коновалов и Илья Попов. Так что ожидания от клуба перед стартом сезона были самые высокие. Возможно поэтому столь неудачное начало вызвало у окружающих так много вопросов.

Фото: lokobasket.com

На неудачные выступления железнодорожников повлияли и череда травм ключевых баскетболистов, а также скандальные разбирательства. В связи с этим хочется вспомнить Ройса Хэмма, который подписал контракт с краснодарцами перед началом сезона и позже расторг его не найдя точек соприкосновения в новом коллективе. В результате замену легионеру долго не могли найти.

Кроме того, накануне произошла неоднозначная ситуация с участием воспитанника краснодарской команды - Кириллом Елатонцевым, который предоставил справки о проблемах со здоровьем, обратившись в стороннее медучреждение. В связи с чем он пропустил две последние встречи против «Пармы» и «Зенита». При этом медобследования медицинским штабом команды проблем со здоровьем у Елатонцева не выявили. В команде игрока заподозрили в симуляции травмы.

Так или иначе кубанцы находятся в процессе становления и удивляться тому, что в одиннадцати стартовых встречах (включая все турниры) шесть побед и пять поражений – не стоит. Возможно в ближайшее время как-то поправить положение краснодарцев сможет Би Джей Джонсон, недавно свернувшийся в «Локомотив-Кубань». Легионер сможет стать активным «третьим номером» и повысит ротацию и качество игры, в том числе и в обороне. В прошлом сезоне средняя результативность форварда в проведенных матчах за железнодорожников составила 12,5 очка, 3,8 подбора, 1,0 передачи, 1,0 перехвата и 0,5 блок-шота за 22:12 игрового времени. Кроме того в скором времени в строй должны вернуться игроки, восстанавливающиеся после травм.