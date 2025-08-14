«Уникальный пример развития»: в Камских Полянах подвели итоги «Нашего двора»

На площадке у культурного центра «Чулман-Су» в Камских Полянах прошел фестиваль добрососедства «Наш двор». Просторная площадь перед обновленным центром культуры заполнилась жителями поселка городского типа и гостями из других районов Нижнекамского района.

Официальную часть открыл член Нижнекамского местного политсовета партии «Единая Россия» Радмир Беляев. Он напомнил, что за последние годы Камские Поляны заметно изменились.

«Благодаря поддержке Рустама Минниханова в Нижнекамском районе за последние пять лет произошло очень много положительных изменений. Отремонтированы важные инфраструктурные объекты – культурный центр «Чулман-Су», бассейн, большое количество парков и скверов, ледовый дворец, а недавно завершили ремонт спортивной школы № 5. Конечно, стоит отметить и появление прекрасных дворов, которые преобразились по программе «Наш двор». Те изменения, которые произошли за пять лет, напрямую влияют на качество жизни камполянцев», – отметил он.

Беляев подчеркнул, что уровень безработицы в поселке сегодня составляет всего 0,6% против 6% в 2020 году, и это результат комплексной работы по развитию территории.

Сенатор РФ от Татарстана Александр Терентьев в своем выступлении отметил, что республика остается примером поступательного развития даже в непростых политических и экономических условиях.

«За прошлый год мы стали лучшими по росту производственных мощностей. Сильная экономика позволяет реализовывать масштабные социальные программы. Например, за пять лет «Наш двор» охватил более 5 тыс. дворов по всей республике. А программа общественных пространств дала нам современные парки и скверы. Татарстан – это не только благоустроенные территории, но и уникальный пример развития», – сказал сенатор.

Член штаба общественной поддержки, директор технопарка «Малотоннажные химические технологии» Михаил Варфоломеев сделал акцент на научных и образовательных инициативах.

«Рустам Минниханов уделяет большое внимание образовательным программам и развитию науки. Среди них – проект «Физико-математический прорыв», который дает школьникам возможность встречаться с ведущими учеными страны. Этот опыт планируется масштабировать на всю Россию. Татарстан – это территория раскрытия талантов и способностей молодежи», – подчеркнул спикер.

Глава поселка Александр Павлов поблагодарил руководство республики и района за внимание к Камским Полянам.

«За последние 10 лет проделана огромная работа во благо развития территории и наших жителей. Уверен, что многие планы будут реализованы и в последующие годы», – заявил он.

В торжественной обстановке почетные гости передали Благодарственные письма Рустама Минниханова 15 жителям поселка, активно участвующим в программе «Наш двор».

Среди них – Гульсина Никитина, жительница и активистка, которая не раз выходила на субботники и занималась благоустройством своей дворовой территории.

«Наш поселок стал комфортным и благоустроенным. Наши дворы – уютные и красивые. Наша задача – сохранить и сберечь это, а также активно участвовать в жизни поселка», – убеждена она.

После официальной части гостей встречала насыщенная программа в рамках республиканского проекта «Лето в Татарстане». На сцене выступил этно-экспериментальный музыкальный коллектив ABIEM Project, чьи мелодии объединили народные мотивы и современное звучание.

Для детей в этот день работали мастер-классы, проводились интерактивные игры.

В это же время, рядом с площадками фестиваля добрососедства работали пикетные палатки «Единой России» – агитаторы раздавали агитационные материалы в поддержку кандидата от «Единой России» на должность Раиса РТ – Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).