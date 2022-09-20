Уникальный партийный проект»: «Единая Россия» провела в Челнах «Школьную футбольную лигу»

В Набережных Челнах состоялось закрытие «Школьной футбольной лиги-2022». За звание сильнейших команд города по футболу сразились 32 школьные команды мальчиков 2007-2008 года рождения и шесть школьных команд девочек. Соревнования прошли в рамках реализации Народной программы «Единой России».

Как сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия», общее количество участников составило 384 человека. Абсолютными чемпионами стала команда «Кенгуру» школы №30.

В рамках награждения выделили лучших игроков турнира: «Лучший вратарь» - Камиль Хусаинов, команда «Псы» школы №56, «Лучший бомбардир», забивший 24 мяча в пяти играх – Эдуард Мальханов, команда «Скорпионы» школы №58, «Лучший игрок» Школьной футбольной лиги-2022 признан Динар Шайхутдинов, команда «Кенгуру» школы №30.

Среди команд девочек места распределились следующим образом: третье место заняла команда «Буйволы» школы №1; второе место – команда «Псы» школы №56; первое место – команда «Совы» школы №7.

Среди парней конкуренция была намного серьезнее, но в честных играх победителями стали: третье место – команда «Ягуары» школы №19; второе место – команда «Скорпионы» школы №58; первое место – команда «Псы» школы №56.

В этом году каждый участник получил фирменные рюкзаки с символикой «ШФЛ», а все игроки финальных игр и команды-участницы получили сертификаты в спортивный магазин от мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева.

«Школьная Футбольная Лига» - это уникальный партийный проект Набережночелнинского местного отделения партии «Единая Россия». Он реализуется в рамках Народной программы «Единой России» в Набережных Челнах уже седьмой год подряд. Президентом «Школьной футбольной лиги» является член политсовета Набережночелнинского местного отделения партии «Единая Россия» Эдуард Фаттахов.

«Из года в год популярность Лиги растет. Если в первые три года в «Школьной Футбольной Лиге» принимали участие 16 школ, то в последующие три сезона количество участников удвоилось», - сообщил Фаттахов.