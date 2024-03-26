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Уникальный офтальмолог из Нижнекамска вернул матери бойца СВО зрение
Врач Нижнекамского района вернул матери военнослужащего зрение. 71-летняя Дания Хисамова получила неприятную весть с фронта. Женщина очень переживала за своего сына, а проснувшись утром поняла, что ничего не видит. Врачи объяснили, что такую ситуацию вызвал сильнейший стресс.
«Проснулась, ничего не вижу. Детей не вижу, только силуэты», — вспоминает женщина.
Судьба свела ее с уникальным офтальмологом — Дмитрием Малининым, который подарил ей возможность снова видеть.
Дания Хисамова рассказала, что очень сильно перенервничала. Переживала за сына, который сейчас несет службу в зоне СВО. Женщине пришло СМС с неизвестного номера, в котором шла речь о ее сыне.
«Потом, в три утра, пришла СМС с чужого номера: мама, я жив. Я звоню-звоню, сноха трубку не берет, я в ступор впала, надо было мне поплакать, а меня всю зажало», — поделилась нижнекамка.
Оказалось, что сын был на волоске от смерти. С мамой он связался только ближе к вечеру. Но зрение не вернулось. Несколько дней она пыталась попасть на прием к окулисту. И тут пришли на помощь добрые люди: председатель СТОС, участковый терапевт и многие другие.
За такой неординарный случай взялся опытный офтальмолог Дмитрий Малинин. Операция длилась около 20 минут. Дания Хисамова очень счастлива, что волею судьбы попала именно к нему.
«Врач от Бога. Я благодарю его, он мне как сын стал, мне его так захотелось обнять во время операции, но мне не разрешили. Я его потом все равно обняла. Спасибо ему», — благодарит женщина.
Сам врач пожелал остаться в тени, но вот молва об этом уникальном офтальмологе ходит уже давно. За 23 года Дмитрий Малинин дал возможность многим людям видеть этот мир. Например, в 2020 году он восстановил зрение пенсионерке, у которой один глаз не видел с 6 лет. За нее не брались даже опытные профессоры. Вот и на этот раз Дмитрий Малинин совершил чудо. Благодаря ему Дания Хисамова сможет не только обнять сына, но и увидеть своего героя, который защищает рубежи нашей страны.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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