Уникальный коран, юрта и турецкий кофе: Минниханов осмотрел выставку KazanSummit

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в осмотре выставочной экспозиции на площадке открывшегося международного экономического форума KazanSummit-2022. Обширная выставка расположилась в одном из помещений комплекса Kazan Expo. В этом году на экспозиции были представлены халяльные продукты питания, компании оптово-розничной торговли, машиностроения, промышленности, а также индустрия моды и красоты со знаком «халяль».

Одним из первых стендов, осмотренных руководителем республики вместе с зарубежными гостями, стала площадка ДУМ РТ. Здесь Рустаму Минниханову показали уникальный коран, воссозданный по образцам позапрошлого века в рамках подготовки к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Одной из ключевых особенностей священной книги стал особый шрифт «Казан басма», сделанный по сохранившимся старинным образцам.

«Это экспозиция издательского дома «Хузур» при ДУМ РТ. Здесь находятся два корана — старинный печатный оригинал середины 19 века и воссозданный образец. Особый шрифт «Казан басма» был утрачен после революции в начале 20 века, оставались лишь некоторые его оттиски. Мы воссоздали его и оцифровали», — рассказали на стенде Рустаму Минниханову.

Еще одной «остановкой» высоких гостей стала историческая площадка с болгарской юртой: строение установили прямо среди экспозиции. Оно также было по крупицам воссоздано по древним технологиям. Отличительной особенностью такой юрты, по словам представителей стенда, является наличие двери — так юрты создавали только древние болгары.

Рядом с юртой расположился ансамбль древнеболгарских музыкальных инструментов. Музыканты исполняли мотивы, популярные на волжских берегах более тысячи лет назад.

«Это ансамбль из Альметьевска, который исполняет мелодии на уникальных тюркских инструментах. Помимо самих инструментов, уникальны и приемы игры на них, все они являются древними. Это позднее средневековье, репертуар Поволжья. Все, что вы слышите — это исторические мотивы, которые дошли до нас сквозь века», — пояснили Президенту РТ.

Далее Рустам Минниханов прошел вглубь выставки, остановившись возле турецкого стенда. Здесь Президенту республики налили небольшую чашку горячего и крепкого турецкого кофе.

Также высокая делегация уделила внимание большому стенду компании «Татнефть», на котором гостям рассказали о масштабной работе в сфере возобновляемой экономики. В частности, речь зашла о проектах по эффективной очистке воды. Эта технология «Татнефти» особенно актуальна в глобальном масштабе, когда миллионы людей в мире испытывают дефицит чистой питьевой воды. Представители «Татнефти» выразили готовность сотрудничать с международными партнерами по этому направлению.

«Мы ориентируемся на принципы этичного и прозрачного бизнеса с нашими партнерами. Являясь участниками глобального договора ООН, «Татнефть» готова к улучшению благосостояния нашей планеты совместными усилиями с исламским бизнес-сообществом. В том числе, в сфере удовлетворения базовых человеческих потребностей в доступе к пресной воде, созданию новых рабочих мест и производств, генерации энергии», — рассказали Президенту РТ и зарубежным гостям на стенде компании.

По окончании осмотра выставки, Рустам Минниханов отправился на открытие главного делового события форума — пленарного заседания, которое в этом году посвящено экономике совместного потребления и всеобщему благу Халяль.