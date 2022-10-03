«Теперь это наш национальный бренд»: Минниханов возглавил оргкомитет «Игр Будущего-2024»

Региональный оргкомитет «Игр Будущего» 2024 года создали в Татарстане, его возглавил руководитель республики Рустам Минниханов. Как идет подготовка к всемирному событию, рассказали «Татар-информу» руководитель проекта Игорь Столяров и министр спорта Владимир Леонов.

Рустам Минниханов возглавил региональный оргкомитет «Игр Будущего» 2024 года Фото: president.tatarstan.ru

В оргкомитет по подготовке «Игр Будущего» 2024 года в Казани вошли 42 человека

Указ Президент Татарстана Рустама Минниханова о создании регионального оргкомитета по организации киберспортивного турнира «Игры Будущего» был опубликован на портале правовой информации 1 октября. Согласно тексту документа, заместителем председателя комитета назначен вице-премьер РТ Шамиль Гафаров. Секретарем оргкомитета станет глава Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов.

Также в состав вошли мэр Казани Ильсур Метшин, руководители Минспорта, Минстроя, Минкультуры и Минфина РТ, председатель Госкомитета по туризму и другие лица. Всего в списке 42 человека.

Соглашение по организации «Игр Будущего — 2024» в Казани подписали в июне 2022 года на полях Петербургского международного экономического форума. Президент Татарстана Рустам Минниханов заверил, что республика сделает всё, чтобы организовать первые в истории Игры на высшем уровне.

Проект «Игры Будущего» — принципиально новый спортивный продукт. В нем отсутствует привязка к национальному флагу и определенной территории. В соревнованиях могут участвовать клубы, состоящие из спортсменов любых национальностей, рас и взглядов. В его основе принцип объединения цифровой и классической спортивной активности. Программа соревнований рассчитана на девять дней и включает в себя состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетику, гонки дронов и другие. Призовой фонд составит 25 млн долларов.

На право проведения «Игр Будущего» подали заявки 16 регионов. В шорт-лист вошли Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Казань и федеральная территория «Сириус».

Первые в истории фиджитал-игры прошли на площадке выставочного центра «Казань Экспо» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фиджитал-игры на «Казань Экспо» стали тестом к «Играм Будущего»

Основной площадкой проведения Игр в 2024 году станет выставочный центр «Казань Экспо». Там же с 21 по 23 сентября во время форума Kazan Digital Week 2022 прошли Фиджитал-игры. В беседе с корреспондентом «Татар-информа» глава Минспорта РТ Владимир Леонов напомнил, что соревнования стали своеобразным тестом для «Игр Будущего» в 2024 году.

Министр считает фиджитал-формат «зарождением нового тренда». Соревнования продемонстрировали большой зрительский интерес как на арене, так и в сети Интернет, где проходил стрим. Количество просмотров за один день составило более 400 тысяч. По мнению главы спортивного ведомства, микс форматов, где соединяются физический и киберспорт, заводит зрителей.

«За два года мы должны раскрутить „Игры Будущего“ — теперь это наш национальный бренд. И первые в истории Игры состоятся именно в Казани. Потом планируется проводить их каждые два года. В 2026 году они пройдут в другом месте. Нам необходимо собрать интересный контент, я вижу в этом большую перспективу», — подчеркнул Леонов.

В ноябре также планируется провести тестовые мероприятия, которые будут максимально приближены к тому, что будет происходить в 2024 году. Среди дисциплин будут футбольное и баскетбольное двоеборье, гонка дронов и VR-игры.

Игорь Столяров уточнил, что на сегодняшний день создано два оргкомитета – один региональный, другой при Правительстве Российской Федерации Фото: president.tatarstan.ru

Создано два оргкомитета, подготовка ведется по всем фронтам

Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров в беседе с «Татар-информом» уточнил, что на сегодняшний день создано два оргкомитета: один региональный, который возглавил Рустам Минниханов, другой при Правительстве Российской Федерации под руководством зампредседателя Правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ Дмитрия Чернышенко.

Региональный оргкомитет будет готовить детальный план-график по подготовке к Играм. Сегодня в нем уже 120 страниц. Он должен быть синхронизирован с основной дорожной картой соревнований. На сегодняшний день готовятся план проведения тестовых соревнований, план операционной готовности и функциональный план.

Сложность задачи при подготовке к масштабным мероприятия связана с синхронизацией мероприятий и задач. «Но если они синхронизированы, то нужно просто брать и исполнять. Функций на сегодняшний день очень много: это и транспортное и медицинское обеспечение, отели, спорт-презентации. Где-то 50 наименований функций, и по каждому из них составляется отдельный планчик, который является частью большого плана», — поделился собеседник агентства.

В 2023 году запланированы два крупных тестовых события, во время которых организаторы обкатают все дисциплины на объектах Фото: gamesofuture.com

Фактически «Игры Будущего» пройдут два раза

При подготовке к Играм процессы организации запускаются параллельно. Но первоочередной задачей является тест продукта. В «Играх Будущего» заявлены 16 дисциплин. Для их «отточки» в Казани будет проведено несколько соревнований.

«Самая главная часть нашей операционной готовности — это тестирование наших соревнований. Есть план проведения больших „Игр Будущего“, а есть план проведения тестовых мероприятий. Фактически „Игры Будущего“ мы проведем два раза. Но они будут разбиты на несколько мероприятий, где мы будем тестировать по одной дисциплине, а где-то по четыре-пять», — пояснил Столяров.

В 2023 году запланированы два крупных тестовых события, во время которых организаторы обкатают все дисциплины на объектах. На тестовых соревнованиях планируется от 100 до 500 участников.

На самих Играх будет задействовано пять-шесть спортивных арен. Основные события развернутся на «Казань Экспо», так как здесь огромные площади. Также соревнования пройдут в «Ак Барс Арене», «Татнефть-Арене», рассматривается «Баскет-холл» и другие точки.

«У Казани есть огромный опыт проведения мероприятий — и с точки зрения сервиса, и операционной готовности. Это уникальный город в России с накопленным опытом огромного количества спортивных соревнований, сконцентрированных в одной точке», — отметил собеседник агентства.

Точный список дисциплин по киберспорту станет известен позднее Фото: gamesofuture.com

На Играх выступят более 2 тыс. участников

К проведению Игр привлекут более 2 тыс. участников из 110 стран и 85 регионов России. По словам Столярова, это будет достаточно компактное событие, при проведении которого не нужно будет «поднимать город на уши».

«Основной продукт будет формироваться в онлайне, на цифровых платформах. Не будет сложной логистики, которую нужно перекраивать, менять транспортные схемы движения, перекрывать улицы», — сказал он.

Точный список дисциплин по киберспорту станет известен позднее. «Сегодня состоится совещание с Минспортом, будем финализировать дисциплины на ноябрь», — уточнил руководитель проекта «Игры Будущего».

Что касается проживания и питания участников соревнований, то схема достаточно хорошо отработана. «Будет точно так же, как мы это делали на тестовых соревнованиях: зарезервировали несколько автобусов, гостиницы, точки питания. По количеству нагрузки на город не возникнет никакой сложности», — убежден Столяров.

Что касается церемонии открытия и закрытия «Игр Будущего», в оргкомитете не стали раскрывать всех секретов. Но уточнили, что, как у любого масштабного события, всё пройдет с большим размахом.