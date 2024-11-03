«Уникальный экспонат»: в Нацмузей РТ передали вышитую карту Республики Татарстан

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В преддверии Дня народного единства в Национальный музей Татарстана передали «Вышитую карту республики». Церемония состоялась в рамках программы «Ночь культурного единства» под руководством Министерства культуры РТ.

Проект вышитой карты реализован в 2023 году как материальное воплощение объявленного в Татарстане Года национальных культур и традиций. Работа проведена в рамках одноименной республиканской акции при поддержке Правительства Татарстана и Раиса республики Рустама Минниханова.

Участницы – вышивальщицы из 43 районов и двух городских округов республики – вышили фрагменты карты Татарстана на огромном полотне. Были учтены особенности природы и территорий, истории и культурные традиции каждого из муниципалитетов. Всего в проекте приняли участие 52 мастера от 23 до 70 лет. Все 45 фрагментов вышиты вручную с использованием старейших технологий вышивки: высокий/низкий тамбур, техника глади и ковровая вышивка.

«Сегодня тот труд, который мы проделали совместно, стал поистине великолепным шедевром. Очень радует, что в этот день здесь присутствует наше юное поколение, которое впитывает такие традиции и в последующем будет транслировать их своим детям. В этой карте отражены основные мотивы, связанные с территорией. При работе на каждом отдельном участке своей территории вышивальщицы обращались к истории техники, совершенствуя ее. Удивительно, что самой опытной участницей этого проекта стала 73-летняя женщина, она хотела продемонстрировать свои навыки и умения молодому поколению. Я уверена, что в последующем эта карта станет достойным музейным экспонатом Национального музея Республики Татарстан», – высказалась в своей речи первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова.

На полотне изображены традиционные растительные и геометрические узоры, выполненные в природных оттенках. Мастера показали национальное богатство коренных народов, проживающих на территории республики: татар, русских, чуваш, марийцев, удмуртов, мордвы.

Объединяющим композиционным элементом карты является главное водное богатство республики – изображения рек Волги и Камы.

«Сегодня у нас на один экспонат станет больше! Это вышитая карта — это признание в любви. Признание в любви к своему делу, к своей Родине. Особенно символично то, что ровно год назад в „Казань Экспо“ в рамках закрытия Года национальных культур и традиций эта карта была продемонстрирована широкой общественности. Меня всегда вдохновляли люди, которые умеют что-то делать своими руками, настоящие мастера своего дела. В этом случае наши мастерицы по-разному учились вышивке: кого-то учили мамы, кого-то бабушки, некоторые учились сами. Они передавали это чудесное ремесло из поколения в поколение», — прокомментировала генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина.

На церемонии передачи полотна царила праздничная атмосфера, которую дополняли музыканты, одетые в национальные костюмы и играя на гармошках.

У гостей торжества была возможность научиться уникальным техникам вышивки, каллиграфии и живописи. Опытные мастера делились со всеми желающими секретами успешного кроя и помогали в вышивании индивидуальных эскизов.

Привлекла внимание зрителей и веселая постановка женщин, которые представляли разные республики. Участницы ярко представили единство народов республик, выступив с уникальным номером в самом начале церемонии. Артистки были одеты в национальные костюмы своего края и, выйдя к гостям, громко здоровались на своих родных языках. «Здравствуйте всем!» – прозвучало на чувашском, удмуртском и башкирском языках.

Договор о передаче вышитой карты подписали директор Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан Алсу Мифтахова и генеральный директор Национального музея Республики Татарстан Алиса Вяткина

«Это историческое событие, потому что впервые в истории нашей республики создана такая карта, которая стала одним из главных элементов экспозиции Национального музея Республики Татарстан. Когда мы брались за этот проект, у нас было поставлено очень много задач. И, честно сказать, было выявлено множество проблем. Оказывается, не в каждом районе есть свои вышивальщицы! Начался масштабный поиск мастеров, который закончился успехом. Перед каждым районом была поставлена цель предоставить уникальный эскиз, и позже выяснилось, что не все знают историю своего края. Именно поэтому эта карта подвигла людей к углублению своих познаний, к расширению кругозора. Было также очень важно, чтобы карта составляла единое целое, несмотря на разные культурные окрасы всех районов. У нас это получилось!» – поделилась подробностями создания вышитой карты научный консультант проекта Гузель Валеева-Сулейманова.

В завершение гостей праздника удивил своей игрой и пением юный баянист Галиаскар Закиров.