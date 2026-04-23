Уникальный бассейн для незрячих планируют достроить в Казани в 2026 году

В этом году в Казани планируется завершить строительство уникального бассейна для незрячих, который станет частью действующего комплекса «Ярдэм». Об этом сказал мэр Казани Ильсур Метшин на пленарном заседании форума «Добрая Казань. Инклюзия как норма».

Градоначальник вспомнил случай, когда приезжал в «Ярдэм» в жаркий летний день и пообщался с советником муфтия РТ по социальным вопросам, имам-хатыбом мечети «Ярдэм» Илдаром Баязитовым. Он рассказал, что реабилитанты зачастую не имеют возможности оказаться у воды в такую погоду, поэтому даже журчание фонтана возле мечети для них благодать.

«Вы знаете, многие из наших реабилитантов ни озера, ни моря, ни реки никогда не видели. Они живут без возможности плавать. И для них журчание ручейка в такую жару – это прямо райская благодать», – сказал он [Баязитов] мне. И вот в этот момент было принято решение о строительстве бассейна», – рассказал Ильсур Метшин.

Он отметил, что достроить уникальный бассейн для людей с ОВЗ, в том числе для незрячих, планируется в этом году.

Мэр напомнил, что в комплекс «Ярдэм» уже входит многофункциональный инклюзивный спорткомплекс «Дан», построенный в 2022 году, и центр для реабилитации и обучения людей незрячих и с нарушением слуха.

Письму и чтению по системе Луи Брайля, компьютерной грамотности, различным ремеслам и профессиям в нем с 2013 года обучились уже более 22,7 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья – незрячие, глухонемые, колясочники, с синдромом Дауна, ДЦП и др.

В двухэтажном здании спортцентра «Дан» площадью 1,2 тыс. кв. м ежедневно могут тренироваться 500 человек, включая паралимпийцев, по 15 видам спорта: флорбол (хоккей на коляске), бочча, футбол, мини-футбол, волейбол и баскетбол.