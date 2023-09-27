Уникальные локации обнаружили во время составления турмаршрута в Бугульме

На территории Бугульминского района реализуется туристический проект «Карта сокровищ Бугульминского района». В прошлом году началось составление карты, а этим летом маршрут запустили в полную силу, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета.

Бугульминская карта сокровищ — это туристические велосипедные маршруты протяженностью в 60 и 90 километров, проходящие по историческим местам и природным достопримечательностям района. Также создан отдельный маршрут по историческому центру города Бугульмы.

«Над ее составлением трудились около года. Вместе с краеведами и главами поселений удалось обнаружить 268 уникальных локаций. В список вошли как архитектурные и природные памятники, так и просто интересные объекты. И эта коллекция пополняется. Многие жители района и предприниматели увидели перспективы данной инициативы и подключились к его реализации», — рассказал глава района Линар Закиров.

По пути следования всех маршрутов установлены информационные стенды-карты достопримечательностей с QR-кодами, которые выводят на страницы с информацией о данных объектах.

В районе такие точки обустроены павильонами. В них можно укрыться от дождя и солнца, а еще они установлены в месте, где открывается наилучший ракурс для фотоснимков.

Проект «Карта сокровищ Бугульминского района» был представлен в российской программе «Архитекторы. РФ». Городской бюджет выделил средства на оснащение исторического маршрута по основным объектам Бугульмы. Нефтяники выделили грант на реализацию.

В районе установлено порядка восьми павильонов, столько же информационных стендов и 16 стоек с точками для ремонта велосипедов. В два раза больше навигационных столбов. Самая большая работа была проведена при разработке карты. Помимо сбора материала, специалисты изготовили брендбук проекта, пришли к особой стилистике.

Есть узнаваемая айдентика — выдержанные в едином стиле визуальные элементы, которые формируют образ.

Интересно вписались навигационные столбы и в городскую среду. Они так интегрировались в пространство, будто были здесь уже давно. Архитекторы и урбанисты этот эффект ценят больше всего.

«Погода благоволит к новым открытиям! А Бугульма заряжает настроением и любовью к родной земле», — подытожил мэр города во Всемирный день туризма.

Напомним, что на совещании по вопросам внутреннего туризма Президент Владимир Путин отметил важность развития туристической сферы у России. Он заметил, что у страны все для этого есть, а именно: огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал.

«По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире, а значит, и поездки, маршруты, виды познавательного и оздоровительного туризма у нас возможны буквально на любой вкус», — сказал Президент.