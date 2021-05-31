Уникальные цвета и роботизированное остекление: СМИ показали сборку Aurus в Елабуге

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» прошли последние приготовления к официальному запуску серийного производства отечественных седанов премиум-класса Aurus Senate. Журналистам показали производственные помещения и рассказали подробности данной сборочной площадки.

По словам специалистов сборочной площадки, ее максимальная производительность будет достигать 5 тысяч автомобилей в год. Сейчас в цехе уже расположились несколько первых авто в разной степени готовности.

«Корпуса для седанов поступают к нам из соседней площадки Ford Sollers. Цвета корпусов разработаны и освоены совместно с российским подразделением всемирной компании BASF. Эти коллеги провели большую работу и разработали специально для нас линейку из 6 базовых цветов. Сейчас на нашем рынке наибольшей востребованностью пользуется черный цвет», — рассказали журналистам представители завода Aurus.

По их словам, производственная линия в Елабуге совмещает в себе передовые автоматизированные технологии сборки авто и ручную проверку каждого узла квалифицированными специалистами. В частности, представителям прессы продемонстрировали участок по установке лобовых стекол седанов — весь процесс выполняет робот-манипулятор.

«Обычно на заводах этим занимаются люди, которые вручную вставляют стекло в пазухи. Но у нас этот процесс полностью автоматизирован для максимально плотного соединения с корпусом автомобиля», — пояснили на производстве.

В официальной церемонии открытия завода примут участие представители Минпромторга России, республиканских министерств, а также Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также ожидается, что команду на запуск производства в режиме ВКС даст Президент РФ Владимир Путин.

Фотографии: Владимир Васильев